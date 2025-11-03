神仙也落難　「守護地方47年」大廟1.2億淪法拍

▲台南東區知名大廟「護東宮」1978年設立，主祀五府千歲，因「清償債務」進入拍賣，一拍底價1億2115萬元。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台南廟宇數量位居全台之冠，有眾神之都之稱，不料神仙也有落難時。台南東區知名大廟「護東宮」1978年設立，主祀五府千歲，因「清償債務」進入拍賣，11日將要一拍，底價1億2115萬元，專家分析，地段相當精華，不過涉及侵占國有土地爭議不斷，恐成流標主因。

該宮廟1978年設立，主祀五府千歲，至今已47年，在當地香火鼎盛，位於東區小東路198巷內，地坪160坪、建坪152.8坪，護東宮因「清償債務」遭強制執行淪為法拍，11日一拍，底價1億2115萬元，換算地價75.6萬元。根據拍賣公告，現況為部分宮廟，且建物占用鄰地同段，採不點交。

▲該宮廟多年前因涉及侵佔國有土地，爭議不斷。（圖／記者張雅雲攝）

透明房訊副總經理陳慧瑜表示，該宮廟多年前因涉及侵佔國有土地，爭議不斷。國產署南區分署2017年查出廟方多年佔用，甚至自行鋪路、搭違建、築圍牆，遂提告要求「拆屋還地」。

國產署與廟方纏訟多年，「護東宮」期間多次聲請再審仍遭駁回，最終因法定代理人無力償還國產署賠償金額，遭法院啟動強制執行，導致此次廟產與周邊土地一起被法拍。

▲該宮廟地段極為精華，鄰近成大醫院、東興公園等。（圖／記者張雅雲攝）

該宮廟地段極為精華，鄰近成大醫院、東興公園等，若未來能整合廟前廣場土地，對建商而言「絕對是搶進地標級位置的最好機會」。但陳慧瑜也直言，涉及宗教建物與住宅用地混雜，拆除、整合、變更用途都不僅燒錢、更非常耗時，「問題多、整合難」恐成建商卻步的主因。

住商不動產台南美術館加盟店店東張朝清分析，若單看該地段光明段目前行情，土地單價約落在每坪60~70萬元，「地價有這個行情在」，且區域已少有大面積土地釋出，未來價值具備穩定向上空間。

法拍小檔案 位置 台南市東區小東路198巷內 地坪 160坪 建坪 152.8坪 債務人 護東宮 拍賣日期 11/11 拍賣底價 1億2115萬元 區域地價行情 單價60~70萬/坪

▲護東宮法拍小檔案。（ETtoday製表）

不過該物件已做為宮廟使用多年，現況複雜、點交困難，「只有可能遇到信眾或『有緣人』標下來奉獻給神明，否則一般投資人很少會這類接燙手山芋。」

至於二拍後降價拍出，張朝清直言，難度極高。他指出，即便來到第二拍、第三拍價格折讓，「一般人拍到了也沒辦法把整座廟請走」，開發成本高、過程耗時，對新買家完全沒有誘因，因此即使拍次打折再打折，最終仍可能乏人問津。

