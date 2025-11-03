10月移轉棟數止跌反增5.7%　全年面26萬棟保衛戰

▲六都10月買賣移轉棟數出爐，共計16989棟，月增5.7%、年減13.5%。（圖／ET資料照）

記者項瀚／綜合報導

六都10月買賣移轉棟數出爐，共計16989棟，月增5.7%、年減13.5%。信義房屋專家表示，股市衝上2.8萬點，對於房市氛圍雖偏向正面，這幾個月交易沒有再持續破底下探，房市有機會開始進入盤整期，全年打26萬棟保衛戰。

《地產詹哥老實說》EP281／六都近50區房價跌慘！ 2蛋黃區雙位數重摔「可撿漏？」

六都地政局（3日）公布10月買賣移轉棟數，總計共16989棟，月增5.7%、年減13.5%。不過，觀察今年前10個月累計不到17萬棟，仍創近8年來新低。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「股市衝上2.8萬點，對於房市氛圍雖偏向正面，這幾個月交易沒有再持續破底下探，房市有機會開始進入盤整期，接下來政策走向仍是影響房市信心的關鍵因素，全年打26萬棟保衛戰。」

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示：「9月開始新青安貸款不計入《銀行法》水位上限後，不動產放款水位略有下降，房貸苦等排撥的問題略有紓解，也帶動交屋過戶的量能。」

此外，張旭嵐表示：「Q4為傳統購屋旺季，部分久候多時的剛需買家出籠，尤其各都的相對平價區段，包括淡水、龜山、梧棲、安南等地，因政策環境對首購族趨於友善，銷路較之前微幅回升。」





▲六都10月買賣移轉棟數整理。（表／記者項瀚製）

住商不動產不動產企劃研究室執行總監徐佳馨則表示：「目前全台銀行限貸問題難解，且目前也看不到第七波信用管制措施有鬆綁跡象，加上適逢近年來最大交屋潮將至，房市前景亦不明朗，提醒購屋人應評估自身財務狀況，並慎選置產地段，以免市場波動時，讓手中愛屋淪為負資產。」

▲六都10月買賣移轉棟數月增5.7%，其中以新北月增14.2%最多。（表／記者項瀚製）

進一步觀察六都表現，新北市月增14.2%最出色。台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出：「重劃區的新案交屋潮，仍是各都買賣移轉的重要支撐力量，但開發較飽和的雙北蛋黃區，包括台北市大安區、新北市永和區，則受惠老屋重建案完工拉抬量能。」

其中，尤其地狹人稠、推案不易的新北市永和區，因總戶數超過470戶的都更案「漢皇盛世」完工後陸續交屋，10月的買賣移轉量也因而較9月翻倍，也助威新北市奪下六都的月增幅冠軍。

另外台中海線的梧棲，10月也再度上演大驚奇，上月該區才衝出逾700棟的單月史上新高，10月份進一步改寫歷史紀錄，以單月破千棟的佳績，連續兩個月推高歷史天花板。

陳定中指出，梧棲9~10月連續爆出大量，最大貢獻仍是第二季末完工指標重案的「遠雄幸福成」，該案總戶數超過2000戶，大舉推高梧棲下半年的交屋量能，加上台中港特定區還有不少規模百戶上下的新案陸續完工，使梧棲連續2個月的買賣移轉量高居六都之冠。

