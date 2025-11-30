哥嫂買2間房！他喊「投資太保守」　網搖頭：也沒輸

▲哥嫂過去十年買了兩間房。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

每個人的投資方式不同，有些人會買房，也有些人會買股票。近日有網友發文表示，哥哥和大嫂只會買房，讓他覺得兩人實在太保守，如果十年前買的是科技股，現在應該早就可以退休了。貼文曝光後，引起討論。

這名網友在Dcard上，以「我哥投資太保守，有點笨」為標題發文，提到他哥哥和大嫂在過去十年間，只懂得買房，買了兩間2000萬元的房子。另外，哥嫂還存了1000多萬的債券和投資型保單，然後有1、200萬的黃金，但其他股票卻只有300萬元，這就讓原PO不禁直呼，如果哥哥當初All in科技股，不是早就可以退休了嗎？

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，不少網友都表示，「你不如說當初為何不全買比特幣？那現在就好幾十億了」、「分享一下你在幹嘛好嗎」、「早知道這期大樂透頭獎號碼，我50塊就賺破億了，我真笨，怎麼就沒想到」、「有那麼多早知道就不會有人上來說別人笨了」、「要不要坐時光機回去」。

也有網友回應，「保守穩健也不錯，有個市值總共超過5000萬」、「事後論，至少他買兩間房子，也沒輸」、「十年房子漲多少了？你才傻吧，股市標的沒選好，大牛市也會輸錢」、「跟我一樣耶，因為我買股票都賠錢，還是我的房地產不會背叛我」。雖然文章掀起討論，但也有網友表示，「別裝了，你哥就是你自己，別再炫耀了啦」。