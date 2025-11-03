高低坐向現價差　梧棲新案單價下探21萬

▲近期梧棲區新案一戶2樓38.25坪物件，拆算單價僅21.43萬元，引起討論。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

海線房價紊亂，近期梧棲區新案「協勝港心」首波揭露7筆實登，其中一戶2樓38.25坪物件，拆算單價僅21.43萬元，引起討論，不過內行指出，該戶位於2樓又是大坪數4房物件，高低價差加上建商讓利，才會出現低價價差策略。

《地產詹哥老實說》EP281／六都近50區房價跌慘！ 2蛋黃區雙位數重摔「可撿漏？」

梧棲區新案「協勝港心」2樓38.25坪物件，拆算單價僅21.43萬元，消息曝光後在社群掀起熱議，「這不是N年前的價格？」、「海線要崩了嗎？」「說好的絕版2字頭不絕版了！」成為關鍵話題，實價資料顯示，該案同日揭露的成交單價在21.43至24.67萬元之間，價格帶明顯回落到2字頭低標。

▲海線價格回檔的體感之所以強烈，關鍵在於高標仍在高檔，示意圖。（圖／記者陳筱惠攝）

且市場並非只有一案下修，同區域近期還可見2字頭樣本，如「勝興豐川」近期揭露實登單價26.49萬元，「佳鋐大境」則為25.27萬元，實際詢問案場，現場銷售解釋：「落在低檔的多為4房或具抗性的特殊戶別，像是低樓層、座向或棟距條件不佳，或面高架橋物件，換算單價會被壓低，並非常態價。」

不過海線價格回檔的體感之所以強烈，關鍵在於高標仍在高檔。海線競案如「遠雄星呈」近3個月最高單價來到41.7萬元，平均單價也有38.7萬元，區域指標案「聯悅馨」長期維持4字頭，區域新案不只有2字頭的低價案，也有4字頭的產品，價差將近一倍。

▲台中海線目前狀況有點類似青埔早期，因為推案不斷累積，推案量大資金環境緊縮與中古屋讓價，疊加交屋潮影響，示意圖。（圖／記者陳筱惠攝）

實際詢問，不具名代銷業者分析：「台中海線目前狀況有點類似青埔早期，因為推案不斷累積，推案量大資金環境緊縮與中古屋讓價，疊加交屋潮影響，讓新案回到『以價換量』的節奏，造成成屋價比預售價還貴，房價大跳水的情況，推測未來不只還會有讓利行情，也可能祭出送家電、送輕裝潢等優惠，只求民眾履約。」

