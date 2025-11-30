新竹男遭「強制遷離」…2度回社區拔監視器！喊：憲法保障居住權

▲吳男長期製造噪音擾鄰，遭管委會要求遷離。（示意圖／取自pakutaso）

記者莊智勝／新竹報導

新竹一名吳姓男子因長期在住處發出噪音擾鄰，遭管委會請求遷離房屋，並由新竹地院法官判決遷離確定，管委會因此依照判決在2樓電梯處架設監視器，蒐證吳男是否有返回住處；吳男對此不滿，直呼「憲法有保障居住權」，提出告訴請求拆除監視器。新竹地院法官審理後，駁回吳男請求。可上訴。

判決書指出，吳男為該社區2樓住戶，因長期製造噪音，而遭社區管委會請求遷離房屋，並經新竹地院於111年判決，「吳男應自該建物遷離」確定。然法院判決後吳男仍未搬離，管委會為蒐證，因此於2樓電梯口架設監視器，吳男為此感到不滿，兩度持利剪剪斷監視器電線、並將其拆除，案經報警起訴後，遭依毀損、竊盜判處拘役30日。

吳男不滿，提出民事訴訟，表示自己已經搬離社區，要求管委會拆除監視器，並稱憲法有保障人民居住的權利，「我都這麼老了，很難出去租房子，管委會都沒有同理心」等語，還稱「(監視器)拆了之後我有在想要回去住」。

對此，社區主委表示，監視器是管委會安裝，當時是事務官要求提出吳男進出畫面當作執行依據，管委會才會決議安裝監視器，如果拆除後，將無法提出證據證明吳男有進出社區，「吳男只是人離開，並無搬離。我們強制執行聲請了兩次，我們並沒有請吳男賣房子，只是請他遷離該房屋，不能在社區過夜，可以於上午10時至下午4時進出社區。」

主委進一步指出，監視器是依照法院指示裝設，管委會有同意並有決議，且監視器是在社區的公共空間，沒有針對吳男家的大門，但是如果吳男進出的話會拍到側面畫面，為維護社區安寧，在公共空間裝設監視器，沒有直接對著住戶大門，也沒有拍攝住戶内部的陳設，不算涉及隱私。」

對此，新竹地院法官審酌，憲法確實有保證人民居住遷徙自由，但「各條列舉之自由權利，除為防止妨礙他人自由，避免緊急危難，維持社會秩序，或增進公共利益所必要者外，不得以法律限制之。」且憲法也明文規定，住戶有違反法令或規約，情節重大者，得依公寓大廈管理條例強制遷離。

法官考量，吳男長期製造噪音，社區管理委員會因而請求遷離房屋，經法院判決遷離後，吳男仍未履行，亦稱「監視器拆了之後想再回去住」，顯然已拒絕依前開民事判決履行，因此吳男以憲法「保障居住權」規定請求拆除監視器為無理由，應予駁回。全案可上訴。