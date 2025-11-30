「信貸利率比房貸低」：人比房子值錢？　內行戳破銀行想法

▲民眾在銀行辦理業務。示意圖非本文當事人。（圖／記者黃國霖攝）

記者葉國吏／綜合報導

最近有網友在PTT房產板發文，提到自己發現「信貸利率竟然比房貸還低」，引起不少網友的熱烈回應。該原PO表示，現在房貸利率多落在2.5%到2.8%之間，但如果信用評等良好且是銀行的優質客戶，信貸利率甚至能壓到2.3%或更低。原PO還直呼：「這是不是反過來了？難道銀行覺得人比房子值錢？」

▲批踢踢：信貸利率可以比房貸利率還低喔？（圖／翻攝批踢踢，下同）

許多回應指出，這種情況其實已不是什麼新鮮事。有網友分享，「這幾年信貸低於房貸的利率早就出現了」，還有人提到像純網銀的將來銀行和樂天銀行，信貸利率可以低到2.2%。另一位網友也透露，他早在2023年時就成功申請到比房貸更低的信貸利率。部分分析指出，這可能與央行的政策有關，因為央行對房貸設限，導致銀行在房貸業務上受限，只好透過壓低信貸利率來吸引客戶。

不過，信貸看似利率低，背後的風險也不容忽視。一些網友表示，信貸雖然利息便宜，但設定的還款期限較短，而且貸款金額有限，導致每月的還款壓力比房貸高得多。房貸可以分30到40年慢慢還，但信貸最多也只有10年。一位網友還分享親身經歷，警告說信貸如果拿去投資股市可能會很危險，「我朋友以為自己是股神，結果被套牢，只能靠安眠藥過日子。」

