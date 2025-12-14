除濕機半夜突起火...他嚇壞急撲滅！台電曝6禁忌警告：一堆人犯

▲一遇下雨天，不少人家中除濕機便全力運作。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

近期北部連日降雨，不少人家中會長時間開啟除濕機防潮，不過若使用不當恐引發火災。就有一名網友表示，某天深夜發現除濕機運轉時，突冒出燒焦味，接著整台起火，幸好當時尚未入睡，緊急滅火才避免災禍。事實上，台電過去就曾示警除濕機6大禁忌及正確擺放方式，提醒民眾使用時務必注意安全與散熱空間。

該名網友在Threads心有餘悸地發文表示，「第一次在家裡看到電器冒煙燒起來，感覺真的太驚險了。」他指出，半夜家中除濕機運轉到一半時，突然開始冒煙、發出燒焦味，接著竟然燒起來，幸好當時他還沒入睡，趕緊拔插頭、用水澆熄火苗，「雖然除濕機報銷了，但人沒事，也沒吵醒整棟大樓的鄰居，真的萬幸。」

原PO也提醒，「最近台北雨一直下，大家的除濕機應該也都幾乎沒停過。 真的想提醒大家，除濕機不要整晚開著，或在人不在家時長時間運轉。聞到怪味或覺得機器過熱，一定要立刻關機。」希望大家都能平安、溫暖地度過這個雨季。

貼文曝光，網友紛紛留言表示，「除濕機自燃案件超多起，所以這東西基本上不建議買到二線品牌，也就是只建議一線品牌」、「會自燃的就是會自燃，不會自燃的連續開幾個星期也沒事」、「建議買新款，安全也比較省電」；也有人注意到原PO的除濕機可能是被召回的瑕疵機種，「之前有自燃機種，查看看是不是裡面的」、「你這台除濕機97年有瑕疵召回，聯絡原廠看看」。

事實上，針對除濕機使用安全問題，台電曾在官網提出使用6大禁忌，警告在無人或睡覺時切勿開啟，同時提醒民眾要注意除濕機擺放位置，千萬別把除濕機放在角落、牆邊，不僅會降低除濕效果，也可能因阻礙散熱而增加起火風險。

除濕機使用6禁忌：

1.勿整晚或無人時開機：不要在沒人或睡覺時使用，建議使用定時功能（如 2-3 小時），避免連續運轉；不使用或外出記得確實關閉電源。

2.上方勿晾曬衣物：保持進、出風口的上方及四周淨空，勿在上面晾曬衣物，也不可以將衣物直接蓋覆在除濕機上。

3.避免放在狹小空間：勿放在壁櫥內或小空間使用，以免散熱不良，導致機器過熱燃燒。

4.機身勿傾斜或橫放：勿將除濕機橫放或傾斜使用，避免水溢出浸壞電路。

5.定期檢查： 定期清理濾網，以免進風口的風量不足，零件在高溫環境下運轉。

6.確認機種： 為避免瑕疵除濕機再度引發意外，一定要確認是不是公告要召回的瑕疵機種。



除濕機正確擺放方式：

1.機身與牆壁、家具應保持至少50公分距離，以利空氣流通。

2.可搭配電風扇或循環扇提升除濕效率。

3.除濕機應遠離可燃物，以防故障起火時火勢擴大延燒。