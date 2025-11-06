ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

草漯房市添利多！ 「海霸王帝王德莊」推貸款免驚80%貸就補　月付2萬買2房輕鬆成家

▲桃園草淉新市鎮承接由青埔特區而來的購屋人潮，未來前景可期，最新建案「帝王德莊」成為注目焦點。

▲桃園草淉新市鎮承接由青埔特區而來的購屋人潮，未來前景可期，最新建案「帝王德莊」成為注目焦點。（圖／翻攝自影片，下同）

房產中心／綜合報導

桃園作為國門城市，近年來無論是在基礎建設、交通發展、產業聚集各方面，都有了十分顯著的提升；尤其是桃園市政府打造了以台61線為軸線的桃園科技工業走廊、航空城等大型項目，再再展現雄心勃勃的遠見，也讓桃園晉身北台灣重要的發展引擎。

隨著桃園的產業和重大公共建設逐步完備，八大重劃區也跟著迅速發展，包括青埔高鐵特區、藝文特區、中路特區等，使桃園成為北台灣最具潛力的城市之一。其中，青埔高鐵特區因為重大建設如高鐵的加持，房價持續高漲，許多購屋族開始外溢，「草漯新市鎮」就成為承接這波需求的重要區域；由於草漯位於青埔高鐵特區、航空城計畫與桃園科技工業走廊的黃金三角核心地帶，規模高達503公頃，發展潛力值得矚目。

▲▼桃園,草淉新市鎮,海霸王,帝寶德莊,購屋,即賞屋北區。（圖／翻攝自影片）

▲▼桃園,草淉新市鎮,海霸王,帝寶德莊,購屋,即賞屋北區。（圖／翻攝自影片）

而草漯新市鎮不只有先天絕佳的地理位置，還有市政府規劃的亮點，那就是「里山、里川」計畫，旨在結合自然生態與現代都市，要將草漯打造成一個綠意環繞、交通便利的宜居新市鎮，強調生態與人居的和諧共生。未來，草漯新市鎮會擁有綠地公園、生態廊道、水岸景觀及步道，在地居民可以享受到「推窗見綠、出門見水」的自然生活氛圍。

▲▼桃園,草淉新市鎮,海霸王,帝寶德莊,購屋,即賞屋北區。（圖／翻攝自影片）

▲▼桃園,草淉新市鎮,海霸王,帝寶德莊,購屋,即賞屋北區。（圖／翻攝自影片）

更令人期待的是，草漯在月桃路全線通車後，與青埔之間的車行時間將大幅縮短，同時透過A16站接軌輕軌系統，再度提升交通便利性。囊括地理優勢和基礎建設的草漯，讓資深主播主持人何戎也大讚，「草漯成為未來10年最具發展潛力的區域之一」，更是興致勃勃地前往草漯核心地帶的標誌性建案「帝王德莊」深入開箱。

▲▼桃園,草淉新市鎮,海霸王,帝寶德莊,購屋,即賞屋北區。（圖／翻攝自影片）

▲▼桃園,草淉新市鎮,海霸王,帝寶德莊,購屋,即賞屋北區。（圖／翻攝自影片）

「海霸王帝王德莊」不僅位於草漯核心，還正對草漯國中第一排，將近1600坪的大型社區開發規模在草漯地區相當罕見，規劃125米的漫步街廓，帶來寬敞大器生活空間；建案還不忘融入「里山、里川」的生態規劃理念，近期更推出80%貸好貸滿支持成家方案，月付約2萬元就能購置2房，總價789萬起含裝潢，協助購屋者降低自備款與裝修預算壓力。

▲▼桃園,草淉新市鎮,海霸王,帝寶德莊,購屋,即賞屋北區。（圖／翻攝自影片）

何戎發現「海霸王帝王德莊」規劃2至4房多種戶型，能夠滿足不同階段的家庭需求，社區還規劃了16項全齡式酒旅公設，包含迎賓大廳、健身房、歡唱吧、交誼廳等，讓不論是年輕族群還是銀髮族的家庭成員，都可以在社區內找到適合自己的活動空間，真正讓住戶一回家就像進入了五星級度假飯店，完全開啟放鬆模式。何戎笑說「對於像我這樣重視生活品質的人來說，好的住家規劃就是對生活的投資」，而「海霸王帝王德莊」就符合這樣的條件。

▲▼桃園,草淉新市鎮,海霸王,帝王德莊,購屋,即賞屋北區。（圖／翻攝自影片）

▲▼桃園,草淉新市鎮,海霸王,帝王德莊,購屋,即賞屋北區。（圖／翻攝自影片）

▲▼桃園,草淉新市鎮,海霸王,帝王德莊,購屋,即賞屋北區。（圖／翻攝自影片）

「海霸王帝王德莊」專案經理ALEX表示，本案特別針對追求生活品質的居住者，從採光、通風到景觀都給予十分宜居的設計，何戎參觀的三房兩廳戶型有三面採光，即使室內不開燈，倚賴自然光也能使空間通透明亮，開窗後則能感受到空氣對流帶來的清新，就算不開空調、電扇也保有舒適感，讓住戶享受到真正健康舒適的生活環境。ALEX補充說明「海霸王帝王德莊」三房、四房皆是三面採光，而且打開窗「可以看到的是學校校園、公園景觀，甚至是遠處埤塘的水色景致」，對於喜歡舒適慢活的人是一大享受。

▲▼桃園,草淉新市鎮,海霸王,帝寶德莊,購屋,即賞屋北區。（圖／翻攝自影片）

▲▼桃園,草淉新市鎮,海霸王,帝寶德莊,購屋,即賞屋北區。（圖／翻攝自影片）

ALEX表示「海霸王帝王德莊」的兩房為面寬型設計，且有別於坊間的兩房可能有暗客廳、暗房和開放式廚房，本案兩房特別規劃了獨立廚房，讓熱愛烹飪的人能擁有專屬空間，也能有效阻隔油煙，同樣相當適合小家庭以及追求生活品質的住戶。何戎則是很喜歡特別設計的「送餐口」小巧思，讓人非常期待從窗口會送過來什麼樣的餐點驚喜，充滿生活情趣。

▲▼桃園,草淉新市鎮,海霸王,帝寶德莊,購屋,即賞屋北區。（圖／翻攝自影片）

▲▼桃園,草淉新市鎮,海霸王,帝寶德莊,購屋,即賞屋北區。（圖／翻攝自影片）

▲▼桃園,草淉新市鎮,海霸王,帝寶德莊,購屋,即賞屋北區。（圖／翻攝自影片）

此外「海霸王帝王德莊」提供5年免費管理服務，讓住戶在初期階段即可享受良好社區維護品質，有助後續保值與增值，對剛成家的家庭與置產族群相當友善。

同時具備地段、規劃與生活品質的「海霸王帝王德莊」，從草漯的區域價值、建築的細緻設計，再到實用的空間規劃，都展現了品牌對未來生活的用心與承諾。何戎呼籲和他一樣在尋找兼具地段、品質和價值的理想居所的人，都能親自去參觀並感受「海霸王帝王德莊」美好的生活氛圍。

海霸王 帝王德莊 官網看更多：https://www.a-life.com.tw/dbdj/

關鍵字：桃園草淉新市鎮海霸王帝王德莊購屋即賞屋北區

草漯房市添利多！ 「海霸王帝王德莊」推貸款免驚80%貸就補　月付2萬買2房輕鬆成家

