霸住5個月不走！泰女控「屋主偷她手機買房」：房子是我的

▲屋主指控，一名女子強占他家5個月，還宣稱房子是她的。（圖／翻攝自臉書，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國曼谷發生房屋糾紛，一名女子霸占他人住宅長達5個月，宣稱擁有這間房子的所有權，還指控男屋主偷走她的手機完成房屋購買以及其他金融交易。

Thaiger報導，受害屋主透過臉書揭露報警驅離這名女子的過程，宣稱他外出5個月返家之後，才驚覺有一名女子住在他家，女子起初請求暫時借住求職，還稱她認識他的父親。只不過這名女子並未找到工作，反而要求受害屋主支付所有開銷，甚至曾對他父親動手，之後就把自己關在房間內。

受害屋主在貼文中提到，「有個瘋女人占了我家，還說房子是她的」。依據影片，警方前往曼谷這處房產執行驅離作業時，發現女子藏身二樓房間並把房門反鎖，經多次敲門無回應，員警開門進入。

這名女子堅稱這間房子是她的，還拿出手機拍攝受害屋主與員警，「這裡是我家，我早就買了。我是軟體工程師，他入侵我的雲端資料，用我的手機買下這棟房子和一輛車。他折磨我、想擺脫我，現在報警抓我，想把我送進醫療中心」。

女子更稱，屋主是她前男友的兒子，多次傷害她，之所以會原諒是因為他年紀太小，分不清是非對錯。根據屋主發布的其他影片，員警後來把女子帶走，但她在過程中尖叫反抗。

此案引起網友關注討論，但也對女子與屋主一家人之間的真實關係、當初為何會允許這名女子入住感到困惑。