岳母借錢給女婿買房！婚姻破裂後想討回100萬　法官判免還

新竹一名曾姓婦人控訴，女婿葉男於民國99年買房時曾向她借貸100萬元，未料多年後葉男與女兒吳女關係生變，2人因此調解離婚，曾婦遂於111年寄發存證信函，要求葉男返還100萬元，然葉男卻置之不理，曾婦只好提告請求返還。新竹地院法官審理後，認為難以證明雙方有借貸關係之合意，因此駁回曾婦請求，判葉男免還。可上訴。

判決書指出，葉男曾為曾婦之女婿，99年間因女兒吳女懷有身孕，為讓女兒安心待產，曾婦遂建議夫妻倆買房，並基於親情同意借貸100萬元予葉男，買房後該屋也登記在葉男名下；詎料，多年後葉男與吳女婚姻關係破裂，雙方調解離婚，曾婦遂於111年寄發存證信函要求葉男返還100萬元借款，然葉置之不理，迄今仍未返還，曾婦只好提告請求還款。

對此，葉男則反駁，他與吳女婚姻關係存續期間買房，當時頭期款為200萬元，妻子吳女出資100萬，至於吳女從曾婦處取得該100萬元是何法律關係，葉男則未參與，並要求曾婦舉證雙方借貸關係。

新竹地院法官審酌，曾婦確實有匯款100萬元予葉男協助買房，且吳女也證稱該筆金額係母親借貸予前夫，然雙方為親密親屬關係，且婚姻破裂後吳女與葉男關係不睦，證述證明力相對較低；考量當初借錢係曾婦基於「幫忙」主動向葉男提出，而非葉男主動向曾婦借貸。

法官認為，父母資助兒女買房並非罕見，加以兩造未簽立任何書面借貸契約、亦未約定還款方式、期限及利息，除證人吳女證述外，沒有其他證據，自不能徒憑葉男登記為房屋所有權人，即認當初葉男所出資之款項為與曾婦間之借貸款項。因此駁回曾婦請求，判決葉男免還。全案可上訴。