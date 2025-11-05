「台版蘭桂坊」帶動商圈　熱炒店年租630萬搶火鍋店舊址　

記者項瀚／台北報導

中山北路三段「這一鍋」撤出，「港都熱炒」立馬以每月52.5萬、年租630萬元搶進。房仲分析，周邊花博園區中的「MAJI集食行樂」自成為年輕人據點，並被封為「台版蘭桂坊」後，商圈逐漸蓬勃，加上區域不少上班族，開熱炒店頗合適，由於店面空間大，該租金其實不算貴。

《地產詹哥老實說》EP281／六都近50區房價跌慘！ 2蛋黃區雙位數重摔「可撿漏？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲中山北路三段「這一鍋」撤出，「港都熱炒」以每月52.5萬元接手，目前正在裝潢中。（圖／記者項瀚攝）

中山北路火鍋「這一鍋」在5月底熄燈，令老饕們感到驚訝與不捨，而近期實價揭露，該店面在8月時就以每月52.5萬元、每年630萬元出租

實登資訊顯示，該店面1+2樓共計245坪，租約共10年，換算租金總價6300萬元。記者實地走訪，該店面正裝修中，據裝修公告顯示新租客為「港都餐飲國際」，也就是擁有多家分店的港都熱炒。

中信房屋民權重慶加盟店經理陳清儀表示：「該店面月租52.5萬元看似不便宜，但其實從單價來看並不貴，該店面面積大，1+2樓達245坪，平均單價2100元，區域屋齡新一點的商辦租金都不只這價碼了。」

陳清儀表示：「中山北路較熱鬧的地段是民生至南京，而本次討論店面過去為婚紗商圈，但近年沒落，人潮群聚效益下滑，不過其畢竟還是中山北路三段，仍有消費基本盤，且周圍上班人口多，開設餐廳算是頗合適。」

▲今年中山北路二、三段月租超過10萬元的店面交易。（表／記者項瀚攝）

東森房屋研究中心經理葉沛堯補充：「該店面雖然曝光能見度較低，但點位不差，周圍除了上班族人口，還緊鄰著大同高中、大同大學，對於學生來說，平價熱炒的吸引力絕對是高於火鍋店的，推測這也是業者進駐該店面的原因之一。」

葉沛堯觀察：「中山北路二、三段一些高總價店面，隨著房東願以較合理、親民的租金單價釋出，空店面也逐漸去化，像是本次討論店面的斜對面、中山北路二段上就有2間透店以合計每月41萬元出租，據了解將開設藝廊與潮牌店。」





▲中山北路二段上2間透店以合計41萬元出租。（圖／記者項瀚攝）

《地產詹哥老實說》EP281／六都近50區房價跌慘！ 2蛋黃區雙位數重摔「可撿漏？」