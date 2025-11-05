ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

阿信指名宵夜進軍台南碰壁　店家自曝開業60天收攤主因

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲高雄人氣老店「老二腿庫飯」8月首度跨出高雄，開出「台南富國店」，位於永康。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

已有40年歷史的高雄人氣老店「老二腿庫飯」，是天后江蕙、天團五月天在高雄的宵夜美食口袋名單，8月首度跨出高雄開出「台南富國店」，沒想到不到2個月就熄燈，驚呆一票在地人，根據實登，該店月租金1.9萬元，專家分析，熄燈應與租金無關。

《地產詹哥老實說》EP280／房貸審核「黑名單」？　內行曝：月薪8萬健身教練、高階警官慘遭拒

[廣告]請繼續往下閱讀...

「老二腿庫飯」以香而不油膩的腿庫肉著名，也是之前江蕙、五月天在高雄開演唱會時，必吃的宵夜美食口袋名單，開店40年今年首度開放加盟、跨區展店，台南首店選址復國一路商圈，8月初才剛試營運。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲該店10月底就暫停營業，在《Google評論》僅2.9顆星。（圖／翻攝自Google Maps）

沒想到才短短2個月，10月底該店在《Google Maps》上就顯示暫停營業，且在《Google評論》僅2.9顆星，77則評論中多數指出「味道不錯，只是肉分量比想像少。」

針對不少打出一顆星的民眾，店家也認真解釋，「我們是加盟店，有付加盟金、簽約，也受過訓，豬是高雄總部魯好開著冷凍貨車過來，菜是兵仔市場買的，的確有認真煮。」但仍不敵一星評論熄燈。

目前店門口則貼出「頂讓出租」的紙條，實際吃過的在地人也透露，整碗只有3塊肉價格偏高，台南還有很多好吃的腿庫飯，不一定要去吃名氣。記者致電詢問，該店透露，因加盟成本太高因此歇業，租金則是開出3.8萬元招租。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲該店已停止營業，店門口貼出「頂讓出租」的紙條。（圖／記者張雅雲攝）

根據租賃實登顯示，該店今年5月承租，租期為5月26日至2028年6月30日，共3年，坪數為12.54坪，月租金1.9萬元，換算租金單價1500元，2間店面租金合計3.8萬元，若以招牌腿庫飯一份80元換算，先不計其他成本，月售475碗，租金就回本。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲該店位於復國路，屬於永康生活圈成熟、租金合理、人潮穩定的區域。（圖／記者張雅雲攝）

住商不動產台南五王加盟店店東李家民表示，該店位於復國路，屬於永康生活圈成熟、租金合理、人潮穩定的區域，「空租率不高，只要租金合理，店面很快就租出去」。加上以該品牌名氣來看，店租不算高，在地普遍認為「敗走」原因應與地段、租金無關。

李家民表示，復國商圈一帶店面租金行情，每月約2.5~5萬元之間，單坪租金約700~1000元。相較之下，該店單坪租金落在每坪1500元雖略高，但因位於三角窗仍屬合理範圍。

《地產詹哥老實說》EP280／房貸審核「黑名單」？　內行曝：月薪8萬健身教練、高階警官慘遭拒

關鍵字：老二腿庫高雄台南腿庫飯歇業五月天江蕙永康復國

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

寶佳突襲中工蓄謀已久？　同業指1訊號嗅端倪

近期展露企圖心的寶佳機構，以15法人、自然人名義，迅雷不及掩耳買進中華工程（2515）股票，合計持股已超過10%。業內人士分析，從寶佳機構76間子弟兵，2025年獵地僅個位數來看，已知檯面上獵地，北中南合計僅4塊，總價不到60億元。

26分鐘前

產權最複雜都更案通過！永和大陳單元7蓋36層高樓　基地1.3公頃

新北市公辦更新號稱產權最複雜、最具規模的永和大陳都市更新案再度迎來好消息，永和大陳單元7於23日審議通過，為永和大陳都更重建拼圖再下一城。

36分鐘前

寶佳併中工檯面化　林家宏開嗆：員工要的是加薪

寶佳資產團隊近年積極透過價值投資佈局上市公司版圖，鎖定中華工程（2515），一舉成為大股東。寶佳機構副董事長林家宏表示，股東行動主義並非「介入鬥爭」，而是希望公司經營層落實公司治理，「幫員工加薪、為股東創造獲利，這比喊口號、發宣言更實在！」

1小時前

民生社區生活圈珍稀新案　鳴森大苑坐落核心靜巷

台北蛋黃區寸土寸金的精華地段，一直是購屋族群心中的理想住所，其中，民生社區生活圈更是無數人嚮往的宜居圈，這一區不同於其他區域頻繁的都市更新與大型開發，民生社區生活圈始終保持著難得的寧靜。

1小時前

五星飯店改建大戰！　「西華璞園」每坪224.7萬超車「國賓皇琚」

西華飯店危老改建案「西華璞園」首批實登出爐，最高單價飆224.7萬元，價碼超過中山北路二段國賓飯店改建案「國賓皇琚」的217.9萬元。信義房屋專家表示，北市近年有許多飯店改建，著眼「蓋成住宅後銷售可能比經營一輩子飯店賺的還多。」

2小時前

夫妻年收100萬　硬著頭皮買房「不敢出國」假日還要兼職！慘況曝

在高房價與經濟壓力的雙重夾擊下，這段經歷猶如現代都市裡的房市縮影，一對夫妻年收約100萬元，認為結了婚就是要買房，靠著家裡贊助的500萬頭期款，買了一間1900萬的房子，開始40年的貸款地獄，夫妻倆本來熱愛旅行，買了房後不僅不敢出遊，連小孩都不敢生，假日還得兼職賺外快。

2小時前

南港內科通勤太硬！「青埔林口族」吐真實心聲：每天3hrs起跳

南港、內科是北部知名科技重鎮，不少上班族每天都在通勤戰場打滾。就有網友好奇發問，「在南港內科上班的人，真的會買在青埔或林口嗎？」他認為就算搭高鐵，門到門加上緩衝也要1小時以上，但近來青埔、林口卻成了房市新寵，懷疑是「房價還不高」的關係，貼文引發熱烈討論。

3小時前

住在國道旁邊「會不會很吵？」　過來人曝另1問題：比吵還有感

買房之前，除了價格，通常也會考慮周遭環境。近日就有網友發文拋問，如果住在國道旁邊，雖然交通會更方便，但生活品質是否會下降呢？會不會被吵醒？貼文曝光後，就有網友點出另個問題。

3小時前

粉紅招牌接手「安平年代感地標」　一口氣簽12年長約

老台南人都知道的「古都大舞廳」位於安平，上半年無預警歇業，根據實登顯示，該舞廳9月迎來大咖新租客，由寶雅以每月52.5萬元承租，租期為12年，已在徵才網站徵才，創下今年安平租金次高紀錄。

3小時前

「仁武勇者」變先知？　人口破10萬、房價站4字頭

過去高雄人到仁武購屋，常被酸是「勇者」，隨著仁武交通建設日益完善、重大建設到位，房價又相對親民，人口持續攀升，9月人口首度突破10萬大關，其中八卦里人口多到，將被分拆為八卦里與八德里，就有準買家疑惑，「仁武現在該買哪一區？」

3小時前

【硬闖五級颶風】衝進「梅麗莎」颶風核心　氣象偵察機遇亂流猛甩

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

20年屋翻新「報價300萬」他..

史上最複雜都更案再傳新進度　首..

100%同意還拖2年！　內行揭..

新青安買1900萬房！年收近1..

「小沈不是省油的燈」　分析師指..

買墳場旁公寓被笑瘋了　男：後悔..

存400萬想自己買房「男友提1..

新竹男欠繳336萬神隱！爸留的..

寶佳併中工檯面化　林家宏開嗆：..

神仙也落難　「守護地方47年」..

ETtoday房產雲

最新新聞more

寶佳突襲中工蓄謀已久？　同業指..

產權最複雜都更案通過　永和大陳..

寶佳併中工檯面化　林家宏開嗆：..

鳴森大苑坐落核心靜巷

五星飯店改建大戰！　「西華璞園..

夫妻年收100萬　硬著頭皮買房..

南港內科通勤太硬！「青埔林口族..

住在國道旁邊「會很吵？」　網曝..

粉紅招牌接手「安平年代感地標」..

「仁武勇者」變先知？　人口破1..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366