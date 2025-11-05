阿信指名宵夜進軍台南碰壁　店家自曝開業60天收攤主因

▲高雄人氣老店「老二腿庫飯」8月首度跨出高雄，開出「台南富國店」，位於永康。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

已有40年歷史的高雄人氣老店「老二腿庫飯」，是天后江蕙、天團五月天在高雄的宵夜美食口袋名單，8月首度跨出高雄開出「台南富國店」，沒想到不到2個月就熄燈，驚呆一票在地人，根據實登，該店月租金1.9萬元，專家分析，熄燈應與租金無關。

《地產詹哥老實說》EP280／房貸審核「黑名單」？ 內行曝：月薪8萬健身教練、高階警官慘遭拒

[廣告]請繼續往下閱讀...

「老二腿庫飯」以香而不油膩的腿庫肉著名，也是之前江蕙、五月天在高雄開演唱會時，必吃的宵夜美食口袋名單，開店40年今年首度開放加盟、跨區展店，台南首店選址復國一路商圈，8月初才剛試營運。

▲該店10月底就暫停營業，在《Google評論》僅2.9顆星。（圖／翻攝自Google Maps）

沒想到才短短2個月，10月底該店在《Google Maps》上就顯示暫停營業，且在《Google評論》僅2.9顆星，77則評論中多數指出「味道不錯，只是肉分量比想像少。」

針對不少打出一顆星的民眾，店家也認真解釋，「我們是加盟店，有付加盟金、簽約，也受過訓，豬是高雄總部魯好開著冷凍貨車過來，菜是兵仔市場買的，的確有認真煮。」但仍不敵一星評論熄燈。

目前店門口則貼出「頂讓出租」的紙條，實際吃過的在地人也透露，整碗只有3塊肉價格偏高，台南還有很多好吃的腿庫飯，不一定要去吃名氣。記者致電詢問，該店透露，因加盟成本太高因此歇業，租金則是開出3.8萬元招租。

▲該店已停止營業，店門口貼出「頂讓出租」的紙條。（圖／記者張雅雲攝）

根據租賃實登顯示，該店今年5月承租，租期為5月26日至2028年6月30日，共3年，坪數為12.54坪，月租金1.9萬元，換算租金單價1500元，2間店面租金合計3.8萬元，若以招牌腿庫飯一份80元換算，先不計其他成本，月售475碗，租金就回本。

▲該店位於復國路，屬於永康生活圈成熟、租金合理、人潮穩定的區域。（圖／記者張雅雲攝）

住商不動產台南五王加盟店店東李家民表示，該店位於復國路，屬於永康生活圈成熟、租金合理、人潮穩定的區域，「空租率不高，只要租金合理，店面很快就租出去」。加上以該品牌名氣來看，店租不算高，在地普遍認為「敗走」原因應與地段、租金無關。

李家民表示，復國商圈一帶店面租金行情，每月約2.5~5萬元之間，單坪租金約700~1000元。相較之下，該店單坪租金落在每坪1500元雖略高，但因位於三角窗仍屬合理範圍。

《地產詹哥老實說》EP280／房貸審核「黑名單」？ 內行曝：月薪8萬健身教練、高階警官慘遭拒