第一桶金1300萬買「整棟套房」or台積電股票？　曝優缺點掀網熱議

▲有網友問到，有1300萬資金，該投入房地產當包租公，還是All in 台積電。（示意圖／記者湯興漢攝）

網搜小組／許凱彰報導

手握1300萬元資金，究竟該投入房地產當包租公，還是一次買進台積電股票？他點出優勢就是五都房價只漲不跌，也提到缺點就是擔心成為維修房奴，這個話題近期在PTT股板引發熱烈討論。

一名網友在股板分享提到，朋友繼承了一筆資金，看中家旁邊台中一棟12間套房的新大樓，開價2800萬元，計畫以1300萬當頭期款、再申請六成房貸，打算先用租金繳三年貸款後，進一步再2胎增貸買進台積電股票。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他認為五都房價長期只漲不跌，坐擁「無敵金身」、「5倍槓桿」，不過，買房當包租公的缺點就是怕成為維修房奴，必須得隨傳隨到；同時他就在猶豫是否該全買進8.5張台積電，坐等漲破2000元，請益網友。

不少網友給到建議選台積電，「現在的話應該是台積更穩更輕鬆，10年後不好說」、「要管理20個套房 付出的成本心力太高了，還要擔心遇到惡房客 這怎麼算都很難賺」、「包租公遇到低端租客會被燒毀」、「包租頂多2%，台積可以100%」、「秒選GG（台積電）人多問題就一堆，光出一個就搞死，反觀GG（台積電）你睡覺還在幫你賺錢」。

也有另一派網友點出，「買房還是比較安定 台積不會永遠都好」、「買房或許10年後會比台積好，但這10年一直要操煩」、「全新電梯出租大樓很稀有 是我會包租，然後大樓再拿來增貸+月租定期投入台G」。