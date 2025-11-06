住一晚86元「能泡澡又附早餐」　網喊國旅會復活！業者：別再問了

▲原PO住一晚86元飯店，且附早餐超划算。（示意圖／Pixabay）



網搜小組／劉維榛報導

住一晚不到百元！一名網友入住台中火車站附近的飯店，一晚竟只花86元，房間能泡澡、隔天還附早餐。消息曝光後網友驚呼，這種價格可以讓國旅復活了。沒想到飯店員工出面解釋，是860元少打一個零所致，才釀出烏龍。業者坦承只能認賠，並苦笑喊話「大家別再問了！」

一名網友在臉書社團《好想住飯店好康‧踩雷不藏私》分享，最近入住一晚86元的超值飯店，房間不僅可泡澡放鬆，隔天還附早餐，「房間給的還行」，而且鄰近台中火車站。

消息曝光後，網友們紛紛好奇原PO是如何訂到的，也笑虧這種價格會讓國旅再興盛，同時還釣出一名網友也分享，同樣訂到86元的住宿。

不過真相也隨即揭曉，貼文中一名疑似為飯店員工解釋，標準雙人房平日為1272元，網路促銷價860元卻誤填成86元，少一個零才意外鬧出這起烏龍。

據《東森新聞》報導，業者坦承網站價格出錯，但已有2位旅客下訂，他們只好認賠，同時強調沒有百元住宿，促銷價已經夠優惠，消息曝光後太多人打來詢問，喊話大家別再問了。

▼網友分享住到一晚86元飯店。（圖／翻攝好想住飯店好康‧踩雷不藏私）

