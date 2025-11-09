颱風將至！他曝「飽水天花板」慘況　控鄰居吃人夠夠

▲連日大雨，老公寓鄰居之間可能出現滲漏水糾紛。（圖／B先生提供）

記者項瀚／綜合報導

連日大雨，老公寓鄰居之間可能出現滲漏水糾紛，新北就有一位公寓住戶氣炸，控鄰居遲遲不肯改善，家中天花板慘況也曝光。對此，專家提供了處理糾紛的辦法。

日前北台灣連續好幾天出現陣雨甚或豪雨等級的雨勢，降雨驚人，戶外下大雨，屋內下小雨，不少住家出現滲漏水情況，鄰居之間的滲漏水問題不斷出現。

新北市一處公寓3樓的住戶B先生表示：「鄰居之間的滲漏水持續了一陣子，早在去年就已經告知樓上鄰居，發生滲漏水的情況，除了客廳，就連房間也受到波及，前幾天因連續雨水轟炸，天花板感覺像是吸飽水，還掉下水滴來，無可奈何的情況下，只好拿臉盆來接水。」

B先生表示：「鄰居早幾年已經搬走，當包租公收租，一開始發生滲漏水時，就請租客回報給房東，未能得到積極回應，後來想說請里長和鄰居溝通看看，感覺里長被賞了一頓閉門羹。」

B先生直言：「這位鄰居本身職業是防水廠商，應該知道滲漏水會造成多大的居住困擾，卻根本無視於他的反應，讓人覺得被鄰居『吃人夠夠』。」

▲B先生家中天花板滲漏水的情況嚴重。（圖／B先生提供）

對此，住保會顧問吳翃毅表示：「樓上樓下鄰居之間的滲漏水糾紛，是住保會最常受理的調處案件，房屋浴室、陽台地面防水層老化或是水管破裂，都是常見的滲漏水原因，要找出原因並不難。」

吳翃毅以B先生的個案為例建議：「將已知道漏水的情況先記錄下來，並透過地政事務所申請第三類謄本，申請3樓屋主姓名及住址，透過調處，或是寄出漏水存證信函限期改善。」

此外，吳翃毅也建議：「把和鄰居聯絡的紀錄全都保留下來，若鄰居仍是相應不理，就得有請律師提告的準備了，對訴訟也相較有利。」

