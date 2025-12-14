智慧門鎖故障維修費用增　新加坡屋主改用傳統鑰匙

▲部分屋主歷經智慧鎖頻頻故障之後，選擇重新改回使用傳統鑰匙。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

新加坡近年來智慧數位門鎖因具備臉部或指紋辨識等功能，大大提升便利性，且越來越普及常見。不過有鎖匠業者指出，最近出現一股退回傳統鎖的趨勢，許多屋主購買低價智慧鎖之後頻頻遇上故障的狀況，加上透過網路平台購入缺乏售後服務，最終只好重新改回使用傳統鑰匙。

CNA、8視界新聞網報導，這些智慧門鎖起初運作良好，但鎖匠發現，部分智慧門鎖使用一段時間之後，故障率上升，客戶往往不知道該向誰尋求協助。

Vincent Locksmith經理DeanJean Phng指出，屋主需要花費更多錢換鎖，甚至有的時候需要更換整個大門。她稱，她幾乎每天都會接到至少一通關於智慧鎖故障的電話，多半與電池損耗或硬體問題有關，由於智慧鎖故障的狀況不斷發生，維修費用增加，不少屋主對此感到厭煩，最終選擇改回安裝傳統鑰匙門鎖。

新加坡消費者協會統計，在2025年元旦至11月11日期間接獲4起投訴，範圍涵蓋更換廠商要支付額外收費、電池故障及性能不符預期等問題。今年8月，由於代理商與中國製造商之間的糾紛，超過50名屋主使用的智慧門鎖遭遠端停用，一度被擋在家門外。

門鎖安裝不當、售後服務有限都是常見問題之一。Interlock Singapore董事Alex Heng指出，購買智慧門鎖除了看價格，也要考慮品牌信譽以及售後保障。新加坡網路安全局建議民眾應該要設定強密碼，並選購符合行業安全標準的品牌。