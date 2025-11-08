ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

鶯歌房價站上5字頭　在地房仲指2大「支撐關鍵」

▲▼ 鶯歌 。（圖／東森房屋提供）

▲鶯歌在捷運三鶯線即將通車的加持下，房市表現穩健，值得期待。（圖／東森房屋提供）

記者項瀚／台北報導

鶯歌舊市區、鳳鳴重劃區陸續出現5字頭的新案成交價碼，房市備受看好。在地房仲表示，在這1年多的房市寒冬中，鶯歌房價沒跌，頗具支撐性的主要原因有2，首先是捷運三鶯線將通車的利多，第二是區域供需結構健康。

捷運三鶯線預計明年3月通車，帶動鶯歌房市備受看好，觀察實價登錄目前在舊市區、鳳鳴重劃區已有新案價碼成交達5字頭。

東森房屋鶯歌加盟店東廖麟鑫表示：「鶯歌的房屋供給有限，區內鳳鳴重劃區面積不大，另外舊市區開發飽和，且中古屋主們也相當惜售，等待捷運通車，因此在這1年多房市不景氣中，待售量體還是持平，供需結構健康，使得鶯歌房價在這波市場寒冬中也未現修正。」

此外，廖麟鑫表示：「鶯歌房市的剛性需求不小，除了三鶯地區的首購及換屋族，也有許多來自龜山工業區的客戶，以及雙北外溢出來仰賴火車通勤的脫北客，如今鶯歌在捷運重大建設利多的加持下，未來若整體房市環境改善，房價仍將呈緩漲格局。」

廖麟鑫介紹：「鶯歌房市可分為3大區域，首先就是鶯歌舊市區，以鶯歌火車站為核心點，商圈成熟，生活機能充沛，交通方面火車、公車都相當便利，公寓成交單價落在25~30萬元，總價700~900萬元就可買到3房；中古華廈單價則約30~35萬元，3房總價也只需1000~1200萬元左右。」

▲▼ 鶯歌 。（圖／東森房屋提供）

▲鳳鳴重劃區已開發到約5成，機能陸續到位。（圖／東森房屋提供）

第二是鳳鳴重劃區，廖麟鑫指出：「該區已開發到約5成，機能陸續到位，包括鳳鳴火車站通車，星巴克等大型連鎖業者也陸續進駐，目前區域新案成交單價約在45~50萬元，逐漸走上5字頭，新成屋方面單價則約40~45萬元。」

第三是尖山地區，廖麟鑫指出：「該區不屬於重劃區，但過去有大面積建地釋出，因此也蓋出許多建案，地理位置比較偏一點，但由於住宅量體不小，生活機能也不差，頗有自成一格之感。該區新建案成交單價約40~45萬元，屋齡5年社區約40萬元上下，屋齡15年物件則僅30萬元出頭就買得到。」

▲▼ 鶯歌 。（圖／東森房屋提供）

▲廖麟鑫相當看好鶯歌的房市展望。（圖／東森房屋提供）

關鍵字：東森房屋鶯歌廖麟鑫5字頭三鶯線捷運通車鳳鳴重劃區火車站

