生小孩前「有2條件」　公婆一聽怒了！網嘆：跟買房只能擇一

▲原PO不打算生小孩。（示意圖／取自Pakutaso，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

近日有一名女網友表示，她之前很認真的向公婆說明，若要生小孩，需要先有存款與房子，但公婆得知後卻大發雷霆，甚至質疑為何要買房？「可是我本來就不想要小孩啊，住婆家也是公婆自己強烈要求的！」貼文曝光後，引起討論。

這名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，她之前很認真的向公婆解釋，她可以生小孩，但前提是「我們要先存錢」，至少先完成買房，並存下約400萬元，作為未來十年在家照顧孩子的生活費。然而，公婆聽完卻非常不滿，質問為何不能好好住在婆家？等到買房了，搞不好會因年紀太大而生不出來。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO坦言，「公婆也知道我們沒本事，根本沒辦法買房、也沒買車」，這樣的情況，要怎麼生小孩？更何況，她本來也沒有特別想要生小孩，且住婆家也是公婆強烈要求的，否則「要不然我本來在外面租屋好好的，幹嘛沒事去寄人籬下，隨時被公婆監視啊」。

貼文曝光後，不少網友都表示，「身體是自己的，誰都不能替你決定要不要生」、「我都覺得我們這種薪水憑什麼生小孩？事實證明我是對的，後頭等我們兩位都年薪升起來了，現在的錢才剛剛好我們過生活而已」、「我覺得這個時代生小孩跟買房真的只能擇一，尤其對於我們這種低薪族群，要買房又要生小孩，根本比登天還難，有時候覺得人生好累」。

也有網友回應，「租屋吧！心理健康是最重要的」、「我和我老公租房，我們一個月收入10萬」、「先搬出去自己住，這個比生小孩還重要」。