債務人一招擋法拍　2.5億「白雪大舞廳」首拍突喊卡





▲曾與「南夜」、「夜總會」、「小夜曲」並列台中四大舞廳的「白雪大舞廳」外觀。（圖／翻攝Google Maps）

記者陳筱惠／台中報導

曾與「南夜」、「夜總會」、「小夜曲」並列台中四大舞廳的「白雪大舞廳」，因繼承人訴訟導致債務問題，首拍底價2億5635萬元，就在首拍前夕突然停拍，而停拍原因是「公文未經合法送達」。

自1964年開業，2020年3月宣佈停業，「白雪大舞廳」在2025年，驚傳舞廳因繼承人訴訟導致債務問題，讓這間全盛時期旗下有300位舞小姐的老牌舞廳進法院拍賣，首拍底價2億5635萬元。

根據司法院法拍公告，位於台中市北區五權路的「白雪大舞廳」，土地面積約243.21坪，使用分區為第一、二種商業區，建物則為RC加強磚造，約447.22坪，一拍底價高達2億5635萬元，折算每坪土地底價約105.4萬元，而建坪底價則為57.32萬元。

▲首拍的「白雪大舞廳」，以停拍收場，原因則是「公文未經合法送達」。（圖／記者陳筱惠攝）

不過，筆錄載明目前部分建物由債權人使用，部分由債務人營業使用，據了解，此筆法拍因業者家族爭訟，其中一名繼承人遭法院拍賣，實際上該舞廳擁有超過10位的所有權人。

本來預計於7日首拍的「白雪大舞廳」，以停拍收場，而原因則是「公文未經合法送達」，對此透明房訊經理鄭本明解釋：「每次拍賣，法院都會掛號郵寄公文給債務人，如債務人沒簽收、沒回執聯回到法院，表示沒有送達，法院就會停拍。」

不過，鄭本明也說：「如債務人一直沒簽收或沒回執聯，通常是戶籍地為透天，無人簽收才會有這樣的情況，但法院會採公告後繼續執行，因此該物件還是會進入法拍市場。」

另外，寬頻房訊發言人徐華辰指出：「2年前白雪大舞廳過去也曾在市場上求售，每坪土地開價150萬元，此次以法拍方式釋出，一拍底價跟行情差不多，市場預期得等到後續，大約土地單價跌破70萬元後，才會有機會吸引人出手。」

