房客輕生變凶宅！　房東「求償616萬」敗訴原因曝光

▲凶宅示意圖。非本文事發地。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者葉國吏／綜合報導

新北市板橋區一名黃姓房東將房屋租給吳姓男子，豈料不到一個月吳男在租屋處跳樓輕生，房屋因此成為「凶宅」，價值大幅下降。房東不滿，向法院提告要求賠償616萬元，但因證據不足遭到法院駁回。

事情發生在今年4月，吳男租下板橋區某大樓的11樓房屋，沒想到僅23天後，他便在屋內選擇結束生命。黃房東認為，這場憾事讓他的房屋瞬間失去市場吸引力，價值大幅縮水。因此，他援引《民法》侵權行為條款，向吳男的遺產管理人提告，要求損失賠償。然而，法院審理後卻判房東敗訴，理由在於關鍵的舉證問題。

法院指出，雖然吳男的行為確實不符合善良風俗，且他在輕生前與警消對峙一段時間，顯示其精神狀態尚能辨識行為後果，構成「間接故意」。然而，問題出現在房東的損害金額計算方式上。他以一篇碩士論文中的凶宅減損比例為基礎，並引用一年多前的房屋交易價格來計算賠償金額。法官認為此方法過於籠統且不具公信力，因論文數據來源不明，且房市行情變化快，缺乏針對個案的分析。

法庭最終認定，儘管房客的行為構成侵權，但房東未能提供專業機構的估價報告，無法清楚證明損失的實際金額，導致訴訟無法成立。法院判決房東敗訴，並須負擔訴訟費用。此案提醒民眾，法律求償除了主張合理性，更需重視證據的準確性與公信力，全案仍可上訴。

