北市大面窗從天降　專家籲颱風來襲前快檢查「以免觸法」

▲中颱鳳凰最快今（10）日下午發布海上颱風警報。（圖／氣象署提供）

記者陳筱惠／台中報導

中颱鳳凰最快今（10）日下午發布海上颱風警報，據最新訊息，台灣5縣市暴風侵襲機率突破90％，對此，全向科技房產中心總監陳傑鳴提醒，盆栽、窗戶等非結構物遭吹落傷人，屋主恐面臨刑事罰責。

鳳凰侵襲機率上升，根據中央氣象署最新未來120小時颱風暴風侵襲機率，台南市最高達94%，嘉義縣92%、嘉義市91%、雲林縣和高雄市90%，澎湖縣也有89%，本島其他縣市均在68%以上。

北市大安區敦化南路一段有一棟老舊大樓，進行整修作業時，老舊窗框疑不敵強力風壓，玻璃整片鬆脫墜落，所幸未砸傷人。警方第一時間封鎖現場，避免路人受傷，警方也提醒民眾近期天氣不穩、強風頻仍，應多注意自家外牆、窗戶或陽台結構，若有損壞應儘速通報管理委員會或請專業技師檢修。

▲颱風來襲前，民眾應檢查冷氣架、陽台等任何可仍遭吹落的物品，避免吃上官司。（圖／記者陳筱惠攝）

對此，陳傑鳴也說明：「窗戶掉落的情況歸類於非結構物墜落，例如盆栽掉落，不巧傷到人，受害人可向屋主提告刑事過失傷害，更嚴重可能面臨過失致死的指控。因此，颱風來襲前，民眾應檢查冷氣架、陽台等任何可仍遭吹落的物品，避免吃上官司。」

日前，台中市太平區社區，也出現一整塊重達2噸的水泥花台，從4樓高處直墜而下，所幸事發當下路上並無人車經過，否則後果不堪設想。台中市都市發展局獲報後派員後也會同建築師到現場勘查，初判為建築物鋼筋鏽蝕造成剪力破壞，導致外牆花台掉落。

對此，《住展》雜誌發言人陳炳辰認為：「社區的建築健康就像人體一樣，需要定期檢查與維護，這不是管理單位就能完成的，而是全體住戶共同的責任。」

▲近年建築結構安全議題再次被放大，特別是老屋居多的區域，在颱風季前後都應加強巡查。（圖／記者姜國輝攝）

陳炳辰說：「近年建築結構安全議題再次被放大，特別是老屋居多的區域，過去使用的鋼筋材料及工法較難抵抗長期環境侵蝕，再加上部分社區缺乏定期檢修保養，容易在極端天候或長期雨水浸蝕下有脫落風險，在颱風季前後都應加強巡查。」

