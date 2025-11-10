黃仁勳前腳走！七股科工區同步釋地　搶2026年投產

▲七股科技工業區釋出第6波「產業用地」標售與標租，並以雙軌並行方式釋出，採開發與建廠同步模式。（圖／台南市經發局提供）

記者張雅雲／高雄報導

黃仁勳上週再度快閃來台前往台積電，被外界解讀為「要更多晶片」，附近的七股科技工業區同步釋出第6波「產業用地」標售與標租，並以雙軌並行方式釋出，採開發與建廠同步模式，預計2026年底廠商就能投入營運。

《地產詹哥老實說》EP280／房貸審核「黑名單」？ 內行曝：月薪8萬健身教練、高階警官慘遭拒

[廣告]請繼續往下閱讀...

七股科技工業區位於台南七股，具再生能源優勢，可為產業打造最穩健的綠電後盾，目前啟動第6次土地標售與標租，台南市經發局指出，七股科技工業區全區141.15公頃，產業用地出售74.8公頃，產業用地出租10公頃，已完成5次標售，累計引進38家企業，後續完成招商總投資金額將逾290億元，標售作業投標時間，截至12月31日中午12點止。

此次啟動土地標售與標租，具備「同步建廠、穩定供電」優勢，協助進駐業者廠商縮短開發期程，出售共12坵塊，面積共6.13公頃，坵塊大小998.25~2706.38坪，單價8萬1983元~8萬8925元。出租部分也有8坵塊，面積共3.02公頃，大小均約1143坪，月租金單坪約130元，採開發與建廠同步模式，預計2026年底就能投入營運。

▲佳里相對具備機能、新案也有供給，較有機會承接科技工業區的居住需求。（圖／記者張雅雲攝）

根據實登顯示，七股今年僅24筆成交量，預售屋成交量為0，推案均為透天，透天新成屋成交價落在1135~1380萬元。

台南市代銷公會理事長佘光宗表示，相較於工業區逐步成形，七股本地的生活圈相對單純，且住宅供給有限，未來就業人口勢必會朝周邊擴散，雖不至於像台積電立刻推升房價，但對居住需求會是一種「長期且穩健的加分」。

他說：「七股生活圈小，外溢買氣最先受惠的會是佳里，以及安南區靠七股的生活圈。」這些區域相對具備機能、新案也有供給，較有機會承接科技工業區的居住需求。

尤其佳里之前為區域型生活圈，人口多數外移，房市以在地人購屋為主，近年受南科效應影響，因房價相對南科周邊的便宜，南科買氣陸續外溢至溪北地區，佳里推案大爆發。

根據統計，目前佳里有6場成屋、8場預售案，是佳里有史以來最大案量，成屋庫存77戶、預售庫存91戶，成交價落在25萬元上下，佘光宗指出，本次招商的企業類型仍以中小企業為主，買氣以剛需居多。

《地產詹哥老實說》EP280／房貸審核「黑名單」？ 內行曝：月薪8萬健身教練、高階警官慘遭拒