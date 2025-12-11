只看20年內大樓！房仲突激推「近捷運30年房」他猶豫了　網吐真心話

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友透露，原本看屋只鎖定屋齡20年內的新大樓，卻被房仲推薦一間屋齡30年的電梯社區。該物件鄰近捷運站，社區有管理、公設比低，屋況也不錯，總價亦在他可接受的範圍內；不過他仍有疑慮，於是發文求問「台北屋齡30年的房能買嗎？」

網友在Dcard提到，該物件地點位於中山國中捷運站附近，有管理、有垃圾集中區，雖然電梯與走廊略顯年代感，但屋內中檔裝潢維護良好，冷氣、地板與浴室都翻新過，甚至比一些17、18年的房子狀況更佳，公設比也相對低。

他坦言，總價在預算範圍內，但仍對「921地震前的老屋」有疑慮，擔心管線老化與結構安全，尤其在房仲不斷強調「地點好、釋出稀有」的情況下，更讓他猶豫是否該下手。

對此，過來人留言提醒，強調老屋問題往往不能只看表面，「漏水、裝潢爛掉長蟲、水管電線老化、電梯年限到期，問題多到爆炸」；同時也建議檢查公共設施維護、管理員素質、社區財務狀況與住戶組成等，甚至要留意頂樓與地下停車場的狀況。

另一名網友指出，30年屋齡是房產保養的重要分界，提醒原PO思考長期成本，「差不多這時候都需要整修，很多管線、結構到了臨界點。」不過，也有人直言，「如果小於20年的案子已經買不起，那也只能接受30年屋」、「你先去查台北平均屋齡再來問......」。