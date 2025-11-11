史上最慘上半年！　住宅交易量僅4.8萬棟

▲今年受到央行第七波管制衝擊，上半年住宅移轉棟數僅約4.8萬筆，年減36%。（示意圖／記者陳筱慧攝）

記者項瀚／綜合報導

觀察全台2009年至今上半年的住宅移轉棟數，今年受到央行第七波管制衝擊，僅約4.8萬筆，年減36%，並創下新低紀錄。專家表示，從歷史經驗來看，市場若遇重大打擊，對消費者信心層面的影響恐延續3~5年。

據內政部數據，全台歷年上半年住宅買賣移轉筆數於2009~2014年間房市大多頭時間，長期維持在10萬筆以上，之後隨著2016年房地合一稅上路，買氣跌入谷底。

直至疫情時期又陸續回溫，並在2023年由於《平均地權條例》修正案三讀通過進入另一波買氣急凍，之後又在新青安助攻之下，2024年買氣又出現反彈。

直至2024年9月央行推出第七波信用管制措施，重挫全台房市，致使今年上半年住宅買賣移轉筆數僅剩近4.8萬筆，相較去年同期減幅達36.2%，創2009年以來同期買氣最冷紀錄。

▲▼全台歷年上半年住宅買賣移轉棟數整理。（圖／住商提供）

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，「從歷史經驗來看，市場若遇重大打擊，對消費者信心層面的影響，恐延續3~5年，至於今年此波海嘯傷害更勝以往，市場需多久復原，有待時間觀察。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，「目前來看，央行沒有一個比較明顯的放鬆跡象，尤其是股市站上2.8萬點新高，若貿然放行房市可能再飆起，因此市場將盤整格局將維持好一陣子。」

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，「目前房市處於盤整期，短期難見反彈趨勢，惟首購族、自住客如財務條件穩健，且有自住需求，可趁此時議價空間擴大尋找合適物件，但投資型買盤應評估資金成本，以免在高利率與限貸環境夾殺之下，遭受市場波動壓力。」