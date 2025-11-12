信徒才能買！深坑預售案奇葩定位　首批實登「虔誠價」出爐

▲新北深坑區睽違5年再現預售案，成交單價43~47萬元。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

新北深坑區睽違5年再現預售案，成交單價43~47萬元，低於行情認知。事實上該案相當特殊，目前只賣給一貫道的道親，據了解該建商董座為一貫道虔誠的道親，因此特別在新北找一塊合適的土地，規劃價格親民、好入手的建案，銷予道親們。

新北深坑區睽違5年再現預售案，北深路二段「台北彌勒家園」一口氣揭露17筆交易，總價帶1128~1780萬元，成交單價則落在43.2~47.1萬元間，價格低於區域行情認知。

從案名就可看出，「台北彌勒家園」是一個相當特殊的個案，據了解目前只賣給一貫道的道親。該案由欣聯建設興建，並由建商自售。

欣聯建設執行長蕭傑楷透露：「我們董事長是一貫道虔誠的信徒，幾年前就規劃要在新北地區蓋一棟房子，用比較親民、好入手的價格銷售予道親們，為一貫道做出貢獻。」

蕭傑楷表示：「以行情來看，該建案單價賣55~60萬元不是問題，但董事長只賣4字頭，此外該案在公共設施方面也都規劃一貫道元素，包括佛堂等等。」

蕭傑楷說：「該案規劃2~3房住宅，共計63戶，道親們已購入約40戶，全案銷售約8成，而由於不少深坑在地人對本案也有興趣，未來也不排除開放銷售給其他消費者。」

蕭傑楷透露：「本次公司前進深坑房市，發現剛性需求存在、供給量非常稀缺，且房價在新北市中頗為親民，地理及交通條件也不差，看好區域房市，目前已著手在深坑整合其他土地，有機會推出第二案。」

▲「台北彌勒家園」小檔案。（表／記者項瀚製）

東森房屋深坑加盟店東高建龍表示：「深坑新建案稀少，且過去個案都是先建後售，目前區域具有一定規模的新案只有兩場，除了台北彌勒家園，另一案位於北深路一段，規劃4棟14層住宅，總量體約300戶，目前已在封頂階段，但也尚未開賣。」

高建龍表示：「深坑除了新建案少，屋齡10年內的社區大樓也相當稀缺，價格方面已站上4字頭，買盤除了在地客，由於深坑緊鄰國三、三甲快速道路，也吸引不少汐止、松山、木柵的客戶。」

▲新北深坑區屋齡10年的成屋，成交價已達4字頭行情。（圖／記者項瀚攝）

