瞄準貴婦荷包！　「SPA女王」年砸400萬卡位七期開旗艦店

▲▼SWISSPA,吳惠真,七期,台中,豪宅,SPA女王,店面,街邊店 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲過去曾是知名餐廳「法月」，後由家居品牌「m!ix美室家居」承租，目前架起圍籬，將由「SPA女王」美容品牌SWISSPA進駐。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

七期豪宅圈商店近日有新動態，由「SPA女王」吳慧真創立的知名美容品牌SWISSPA宣佈在惠文路IKEA旁將設立旗艦店，據悉，該店址過去曾是知名餐廳「法月」，後由家居品牌「m!ix美室家居」承租。房仲粗估月租約30~40萬元。

據統計，台灣SPA及按摩相關服務每年市場規模超過200億元，2025年相關產業更成為房東金雞母，此次入主七期的SWISSPA，除與高雄萬豪酒店、承億酒店合作外，也曾參與GIORGIO ARMANI私宅量身訂製活動，並在全台建立逾30處結盟據點，品牌版圖逐步延伸至高階社區。

▲▼SWISSPA,吳惠真,七期,台中,豪宅,SPA女王,店面,街邊店 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲SWISSPA創辦人吳慧真（右）決定跨足台中市貴婦市場。（圖／記者陳筱惠攝）

SWISSPA創辦人吳慧真表示：「進駐台中選店址，七期與其週邊都是首選，最後選址惠文路上。該店面積約200坪，目前正進行裝修，預計明年母親節開幕。」

據悉，該店址過去曾是知名餐廳「法月」，後由家居品牌「m!ix美室家居」使用，近期才釋出。澤仁不動產協理簡剴延粗估：「周邊店租行情每坪約1500~2000元，換算該店月租約30~40萬元。」

▲▼SWISSPA,吳惠真,七期,台中,豪宅,SPA女王,店面,街邊店 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台灣SPA及按摩相關服務每年市場規模超過200億元。（圖／記者陳筱惠攝）

尤其近期七期店面開始流轉，過去空置的店面一一出現租賃交易，包含「總太天匯」1樓空置2年的益品書屋，也傳由醫美業者租下，另外甫開幕的「Varda科技美容」也選址七期商辦內，打造私密空間。

簡剴延認為：「七期豪宅密集、消費力高，加上IKEA周邊穩定人流，有利高單價體驗型業種發展。該店200坪的角間量體，可完整安排包廂、分流動線及停車空間，對品牌形象及街邊曝光具有優勢。」

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

