北士科外溢+社子島開發啟動　「漢皇韶光」搶佔北市AI首環新生活圈

▲輝達進駐北士科利多，加上社子島未來潛力，帶動葫蘆堵地區，「漢皇韶光」看好區域發展，打造北市AI首圈的生活前哨站。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者胡至欣／採訪報導

北投士林科技園區（北士科）正逐步成形為北台灣新世代科技軸帶。隨著基礎建設陸續推進，園區內外的產業聚落與交通動線日趨完善，台北的發展重心正悄悄地往北移動，與北士科僅一橋之隔的社子島及葫蘆堵區域，也成為下一個城市轉型的焦點。

▲北士科正逐步成形為北台灣新世代科技軸帶。（圖／記者劉亮亨攝；以下同）

財經專家黃世聰分析，北士科不僅承接內湖、南港的產業能量，未來也是北台灣AI、生技醫療等新創事業鏈的關鍵節點，而群聚效應將帶動周邊住宅與商辦需求，尤以社子島發展最具有前景。他進一步指出，社子島開發計畫目前已進入區段徵收階段，預計劃設住宅區、商業區、科技產業專用區等分區，蛻變風貌值得期待。

▲社子島及葫蘆堵與北士科僅一橋之隔。

北士科的發展具備長期結構性優勢，然而土地供給有限，社子島勢將成為利多外溢的受惠區段，被視為下一波潛力熱區。黃世聰認為，對購屋族來說，葫蘆堵與社子島一帶目前房價相對合宜親民，形成明顯的價格凹陷區，這類區域往往具備長線補漲的潛力，可說是台北市少數仍可尋找價值落差的地段。

▲▼葫蘆堵生活機能豐富，吃喝採買一應俱全。

從北士科一路向北，葫蘆堵生活機能豐富，吃喝採買一應俱全，捷運環狀線北環段興建工程也已啟動，未來交通與商圈串聯更緊密。看好區域發展，漢皇集團在此推出指標建案「漢皇韶光」，搶佔核心地段。

▲▼「漢皇韶光」全案規劃地上15層、地下3層；步行450公尺、約7分鐘可達環狀線Y24站。

專案副理彭裕霖說明，「漢皇韶光」基地約771坪，步行450公尺、7分鐘左右可達環狀線Y24站，同時鄰近葫蘆國小、海光公園與雙河濱公園，生活環境兼具書香與自然綠意。全案規劃2至3房產品，地上15層、地下3層坡道平面車位，共162戶。建築結構通過台大地震研究中心外審，耐震6級設計，並採連續壁與地質改良工程再額外加裝SPD耐震間柱，確保安全與穩固。

▲▼鄰近葫蘆國小與海光公園。

從科技新廊帶崛起，到社子島開發啟動，葫蘆堵已成為台北城市北移的重要橋接點。「漢皇韶光」不僅坐擁交通與產業雙優勢，更以高標準建築品質與稀有大基地規劃，打造北市AI首圈的生活前哨站。

