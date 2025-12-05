屋主急售50年透天「賣1100萬」要入手嗎？網吐真心話：才有價值

▲透天厝屋齡高，還有價值嗎？圖與本文無關。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

如果是老透天的話，是否還有價值呢？近日就有一名女網友分享，她最近看上一間屋齡近50年的台中透天，雖然價格相對可負擔，但她仍猶豫不決，不知道該不該就這樣買下去？對此，信義房屋專家認為，透天比較多元，也不確定能不能改建，但如果單純住的話，應該是沒問題，就看怎麼整理。

這名女網友在Dcard上，以「台中超老透天的價值？」為題發文表示，她看到的這間透天位於潭子，其屋齡近50年。由於屋主急售，所以價格約1100萬元至1200萬元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO說，該屋已有重新裝潢過，但也存在加蓋以及防火巷的問題。她坦言自己沒看過太多物件，因此不確定這樣的老屋是否值得購買？純粹覺得這個價格是可以負擔的，大家覺得她該買下去嗎？

▲有網友認為要看地段。（示意圖／取自Stocksnap）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「當然是不要啊，現在拆除最貴」、「舊台中市才有價值，郊區以後根本沒人要，除非走路能到車站」、「看地段吧？或是你就是想自住一輩子、後續房子修繕自己負責就沒差，不然說到價值，不賣也不用討論價值呀」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，透天比較多元，也不知道能不能改建，但如果單純要自住，應該是沒問題，就看要怎麼重新整理。另外，也可以留意那邊之後會不會改建？以及看看是怎麼重新裝潢？還有要注意銀行貸款的部分。