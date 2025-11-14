嘉義華泰Outlet終於動了　在地：耐斯受傷的世界達成

▲華泰名品城2024年宣布要到嘉義展店，不過一直只聞樓梯響，近期終於出現整地的新進度。（圖／業者提供）

記者張雅雲／高雄報導

華泰名品城2024年宣布要到嘉義展店，不過一直只聞樓梯響，近期終於出現整地的新進度，嘉義縣府透露，第一期新建工程預計於明年2月動土，最快2028年營運，引來在地人熱議幸福來得太突然，並直呼：「只有耐斯受傷的世界達成了。」

華泰名品城嘉義店位於太保高鐵大道、保鐵7路，屬於高鐵嘉義站特定區產業專用區，為華泰集團的第二個Outlet開發計畫，距離嘉義高鐵站不到200公尺，2024年4月由華泰子公司以設定地上權方式取得最優申請人，並完成簽約，預計分3期開發，至今已時隔1年多，一直只聞樓梯響，基地仍是「發草」階段。

近期突有怪手進駐基地開始整地，加上嘉義縣長翁章梁在施政報告指出，Outlet預計於明年2月動土，第一期預計2028年啟用，2032年全區營運。不少在地人認為，目前嘉義百貨商場都太小，相當期待華泰開幕，未來大型賣場加入百貨戰局後，首當其衝的就是區域型百貨耐斯廣場嘉義店，「只有耐斯受傷的世界達成了。」

華泰名品城嘉義店位於嘉義太保，雖然基地尚未動土，但受台積電設廠議題影響，嘉義太保房價近年快速上漲，房價已經先漲起來等，新案從1字頭衝到3字頭，已購客還被稱為「太保勇士」。

▲嘉義高鐵特區周邊中古大樓屋主，今年已搶先「太保勇士」先獲利出場。（圖／記者張雅雲攝）

嘉義高鐵特區周邊中古大樓，今年紛紛搶先「太保勇士」先獲利出場，成交單價落在29~31萬元。根據實登顯示，有中古屋主2017年以單價14.39萬元入手，今年7月以31萬元售出，獲利940萬元，換算下來，堪稱「買一間賺一間」。10月也有9樓的中古屋主，持有8年，總價從760萬元漲到1608萬元售出，大賺848萬元高歌離席。

台慶不動產嘉義興嘉店店東江智玄指出，台積電尚未宣佈進駐嘉科時，該區大樓單價僅14~16萬元；隨著半導體產業鏈進駐與區域預售案推波助瀾，預售成交行情一路從2字頭衝上3字頭，如今最高達37萬元，連帶中古屋也出現大漲。

目前嘉科周邊出現成屋明顯供不應求現象，尤其地段佳、可立即讓工程師入住的物件最受歡迎，江智玄說：「早期在1字頭時期就進場的買方，幾乎全數獲利出場，當太保房價基期仍低、新案供給量有限，產業題材一來價格被快速拉抬，這群早期進場的屋主，甚至可以搶先近年的太保勇士，率先獲利出場。」

