婚育宅超搶手！申請最高12倍競爭率　1470戶12/1正式入厝

為支持青年婚育政策並落實居住正義，國家住宅及都市更新中心今年第二季公告招租的中央興辦社會住宅，率先導入「婚育宅」機制，特別保留5%的戶數（共74戶）給新婚兩年內或育有學齡前幼兒的家庭，協助青年家庭獲得穩定且實惠的居住環境。

國家住都中心12日表示，「婚育宅」專案目的在於減輕青年婚育家庭租屋負擔，並打造友善育兒的生活環境。透過保留戶數與優先申請機會，展現政府支持青年成家立業的決心。配合內政部最新政策，自第三季第二波中央社宅招租起，婚育戶保留比例已提升至20%，全年婚育戶招租總計達1022戶。

市場需求強勁！第二季中央社宅婚育宅共釋出74戶，自6月9日開放申租以來，已受理403件申請，申請最高競爭率達12倍，顯示青年家庭對此類支持性住宅的高度關注與肯定。

幸福即將進門！國家住都中心自11月10日起，陸續辦理第二季中籤戶的簽約與點交作業。1470戶中央社宅（含婚育宅）預計最快將於12月1日起正式開放入住，為符合資格的青年婚育家庭提供即時居住支援。

國家住都中心進一步表示，未來將持續滾動檢討各項社會住宅招租成果及民眾需求，並優化相關政策，讓居住服務更貼近實際需求，落實政府對社會住宅的承諾。

