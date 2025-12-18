出租房子被追討200萬電費　屋主驚覺房客偷電挖礦

▲這對夫婦2024年1月和房客簽約，把房子出租，2025年8月收到天價電費催繳信函。（示意圖，與本文無關／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞砂拉越州一對夫婦把房子出租，每月向房客收取1000令吉（約新台幣7600元）租金，沒想到卻突然收到砂拉越能源公司寄來的「天價帳單」，被追討高達28萬令吉（約新台幣213萬元）的積欠電費，這才驚覺房客疑似偷電挖礦。

婆羅洲郵報、星洲網報導，這對夫婦2024年1月和房客簽約，把房子出租，但2025年8月卻收到這份天價電費催繳信函。砂拉越能源公司告知屋主，房客並未安裝電表，而是進行非法接線，也就是直接從公共電線上私接。

據信這名房客涉嫌從事需要消耗大量電力的加密貨幣挖礦，且為了維持電腦設備適宜的運作環境，屋內所有空調持續24小時運作，以致耗電量極大。經上訴，砂拉越能源公司最終同意把欠款金額降至9.8萬令吉（約新台幣75萬元）左右，並允許分期付款，但這對屋主來說仍是一筆龐大金額。

當地法律規定，若有用戶濫用或進行危險改裝，能源公司有權斷電，且任何不誠實竊取、消耗、使用電力，或不誠實竄改電表或儀器讀數，即屬於犯罪，最高可處20萬令吉罰款或5年徒刑，或兩者併罰。

砂拉越人民聯合黨都東支部主席黃振淵建議，屋主應該要聽從法律專家的忠告，包括對房客進行詳盡背景調查、瞭解對方租屋真實用途，切勿因小失大，也不妨進行突擊檢查，確認房客從事的是合法商業活動，無盜電行為，也應該委託熟悉相關法律條文的律師起草租約。