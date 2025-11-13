校地變建商標的！　仰德3億吃下鼓山老牌幼兒園

▲根據最新實登，成立35年的老字號「振才幼兒園」去年10月以3億元成交。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄市區素地一地難求，產權單一的幼兒園近年成獵地標的，根據最新實登，成立35年的老字號「振才幼兒園」去年10月以3億元成交，地坪合計349坪，換算單價93萬元，據了解，買家為仰德建設以黃姓自然人名義購入，該公司透露，暫無開賣計畫。

《地產詹哥老實說》EP280／房貸審核「黑名單」？ 內行曝：月薪8萬健身教練、高階警官慘遭拒

[廣告]請繼續往下閱讀...

近年高雄有幾間幼兒園都被建商買下，像是鑫龍騰開發1月購入三民區大順路巷內約800坪土地，上面就是成立50年的「圓山幼兒園」，去年6月隆大營建則是買下鳳山「威爾森幼兒園」舊址，去年4月利頂建設也以自然人名義入手小港「雨果幼兒園」。

根據實登，去年10月鼓山區出現3筆土地交易轉手，合計面積約349.7坪，為住3用地，成交價達3億526萬元，並備註「折讓原因：由買方排除租約。」換算下來土地單價約93萬元。

▲九如四路雖位於內惟，但正對綠園道，棟距開闊、視野優勢明顯。（圖／記者張雅雲攝）

該地位於鼓山區九如四路，地上物就是成立35年的「振才幼兒園」，記者致電幼兒園詢問，該幼兒園透露，目前均正常營業中，尚未收到之後搬家或結束營業的訊息。

新買家則是仰德建設以黃姓自然人名義購入。該公司透露，預計將開發為地上15層大樓，但推案時程與產品規格均未定，也不會太快開賣。

幼兒園 成交時間 位置 地坪 總價 買家 雨果幼兒園 2024/4 小港區宏平路 258坪 1億5507.6萬 利頂伍姓自然人 威爾森幼兒園(舊址) 2024/6 鳳山中山東路 1066坪 5億6274.3萬 隆大營建 振才幼兒園 2024/10 鼓山區九如四路 349.7坪 3億526萬 仰德黃姓自然人 圓山幼兒園 2025/1 三民區大順路55巷 832.9坪 7億191萬 鑫龍騰開發

▲近年高雄幼兒園出售給建商。（ETtoday製表）

台灣房屋美術之心特許加盟店店東林家福表示，九如四路雖位於內惟，屬於美術館外圍的舊聚落區段，沿線以車流導向為主、商業機能較弱，但透過銘傳路、逢甲路可以直接串接馬卡道路，距離美術館特區僅約3分鐘車程，生活圈連結性佳，加上周邊多以舊透天為主，又正對綠園道，棟距開闊、視野優勢明顯。

林家福分析，一般九如四路上店面，屋齡都40年起跳，地坪約20坪，多為透天店住形態，換算地價落在每坪70~80萬元；但若是像正九如路上，因建商收購可直接開發的大型素地，市場行情約90~100萬元，以本次成交單價來看「並不算高」，外界預估未來新案開價也要「坐4望5」。

《地產詹哥老實說》EP280／房貸審核「黑名單」？ 內行曝：月薪8萬健身教練、高階警官慘遭拒