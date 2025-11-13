ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

校地變建商標的！　仰德3億吃下鼓山老牌幼兒園

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲根據最新實登，成立35年的老字號「振才幼兒園」去年10月以3億元成交。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄市區素地一地難求，產權單一的幼兒園近年成獵地標的，根據最新實登，成立35年的老字號「振才幼兒園」去年10月以3億元成交，地坪合計349坪，換算單價93萬元，據了解，買家為仰德建設以黃姓自然人名義購入，該公司透露，暫無開賣計畫。

《地產詹哥老實說》EP280／房貸審核「黑名單」？　內行曝：月薪8萬健身教練、高階警官慘遭拒

[廣告]請繼續往下閱讀...

近年高雄有幾間幼兒園都被建商買下，像是鑫龍騰開發1月購入三民區大順路巷內約800坪土地，上面就是成立50年的「圓山幼兒園」，去年6月隆大營建則是買下鳳山「威爾森幼兒園」舊址，去年4月利頂建設也以自然人名義入手小港「雨果幼兒園」。

根據實登，去年10月鼓山區出現3筆土地交易轉手，合計面積約349.7坪，為住3用地，成交價達3億526萬元，並備註「折讓原因：由買方排除租約。」換算下來土地單價約93萬元。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲九如四路雖位於內惟，但正對綠園道，棟距開闊、視野優勢明顯。（圖／記者張雅雲攝）

該地位於鼓山區九如四路，地上物就是成立35年的「振才幼兒園」，記者致電幼兒園詢問，該幼兒園透露，目前均正常營業中，尚未收到之後搬家或結束營業的訊息。

新買家則是仰德建設以黃姓自然人名義購入。該公司透露，預計將開發為地上15層大樓，但推案時程與產品規格均未定，也不會太快開賣。

幼兒園 成交時間 位置 地坪 總價 買家
雨果幼兒園 2024/4 小港區宏平路 258坪 1億5507.6萬 利頂伍姓自然人
威爾森幼兒園(舊址) 2024/6 鳳山中山東路 1066坪 5億6274.3萬 隆大營建
振才幼兒園 2024/10 鼓山區九如四路 349.7坪 3億526萬 仰德黃姓自然人
圓山幼兒園 2025/1 三民區大順路55巷 832.9坪 7億191萬 鑫龍騰開發

▲近年高雄幼兒園出售給建商。（ETtoday製表）

台灣房屋美術之心特許加盟店店東林家福表示，九如四路雖位於內惟，屬於美術館外圍的舊聚落區段，沿線以車流導向為主、商業機能較弱，但透過銘傳路、逢甲路可以直接串接馬卡道路，距離美術館特區僅約3分鐘車程，生活圈連結性佳，加上周邊多以舊透天為主，又正對綠園道，棟距開闊、視野優勢明顯。

林家福分析，一般九如四路上店面，屋齡都40年起跳，地坪約20坪，多為透天店住形態，換算地價落在每坪70~80萬元；但若是像正九如路上，因建商收購可直接開發的大型素地，市場行情約90~100萬元，以本次成交單價來看「並不算高」，外界預估未來新案開價也要「坐4望5」。

《地產詹哥老實說》EP280／房貸審核「黑名單」？　內行曝：月薪8萬健身教練、高階警官慘遭拒

關鍵字：高雄幼兒園鼓山內惟仰德振才美術館

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

鼓山最便宜法拍屋底價83萬　小資族衝現場找嘸

北高雄美術館特區是知名豪宅聚落，房價高居不下，沒想到近日法院公告1筆靠近該區的公寓4樓，即將進入四拍，目前應買階段底價僅83.2萬元，吸引不小資族搶先到場勘查，卻意外發現根本「找不到房子」，專家揭露，是門牌出問題。

1分鐘前

校地變建商標的！　仰德3億吃下鼓山老牌幼兒園

高雄市區素地一地難求，產權單一的幼兒園近年成獵地標的，根據最新實登，成立35年的老字號「振才幼兒園」去年10月以3億元成交，地坪合計349坪，換算單價93萬元，據了解，買家為仰德建設以黃姓自然人名義購入，該公司透露，暫無開賣計畫。

1小時前

瞄準貴婦荷包！　「SPA女王」年砸400萬卡位七期開旗艦店

七期豪宅圈商店近日有新動態，由「SPA女王」吳慧真創立的知名美容品牌SWISSPA宣佈在惠文路IKEA旁將設立旗艦店，據悉，該店址過去曾是知名餐廳「法月」，後由家居品牌「m!ix美室家居」承租。房仲粗估月租約30~40萬元。

1小時前

鈊象電子23億接手「沒落股王」廠辦　斜槓房東年收8160萬

曾經的LED股王東貝光電殞落，其五股近萬坪廠辦流入法拍，去年遊戲股王鈊象電子以二拍23.26億元得標。然而，鈊象取得後並無自用，近期以每月680萬元、每年8160萬元出租，成為五股史上最高價交易。對此商仲業者也透露了這棟大樓「有故事」。

2小時前

供給、買氣雙凍　台中5行政區預售成交「個位數」

台中房市買氣降溫訊號再現！根據實價登錄彙整資料，截至9月底，各行政區預售屋成交量降溫，雖然蛋黃區交易仍具支撐，但外圍區域則明顯「冰凍」，5行政區甚至僅剩個位數成交。

2小時前

新北「580專案」再添2案！　千坪基地公告招商

新北市府推動的「危險建築物580專案計畫」再新增兩處社區公告招商！新北住都中心指出，新增地點分別為「中和區錦和段797地號1筆土地」及「淡水區大義段146地號等2筆土地」，基地規模皆逾千坪，歡迎各界優質團隊踴躍參與投標。

16小時前

房地交易稅甩鍋給未成年女兒！惡媽手法曝　房屋贈與、信託再出售

法務部行政執行署桃園分署日前辦理案件時，赫然發現年僅17歲的女學生竟滯納468萬餘元的個人房屋土地交易所得稅，追查才發現，女學生母親將名下房屋贈與女兒，辦理兩次信託後再將房屋出售，所得款項全遭母親提領一空，留下大筆所得稅給女兒後，就此失聯。桃園分署愛心社獲悉後，立即提供女學生慰問金，盼能給予溫暖支持。

17小時前

姊姊爭遺產勝訴「拆掉妹妹住處」怪手鏟爆4建築　妹哀求也沒用

印尼一對親姊妹為了繼承遺產鬧上法院，最終姊姊勝訴，拆除妹妹居住的房子。這起事件的影片曝光後掀起熱議，畫面顯示，只見一棟豪華宅邸遭怪手無情夷平。

19小時前

首進溪北！台南「六安好室」動土　165戶估2028完工

位於台南市佳里區的中央社會住宅「六安好室」日前舉行動土典禮，全案由中央投資興建，總經費達8億7,390萬元，預計2028年完工，未來將提供165戶新居供民眾申請入住。

19小時前

嘉市民族國小西側二期公辦都更案年底招商　網驚：人口回流？

受台積電設廠的區域帶動效應持續發酵，嘉義縣房市交易保持熱絡，而嘉義市則以大型都市更新案接棒推進城市發展。眾所矚目的黃金地段「民族國小西側公辦都更二期」，基地面積達2,976坪，規模更是第一期的兩倍，在市府召開多次會議並與各公地主協商後，已完成所有公地主簽署協議書，隨即啟動招商作業。該案預計於今年12月底正式公告招商，預估投資金額超過50億。

20小時前

王子美國行後爆狠甩席惟倫　5副業賺上億卻喊窮　粿粿要幫他付800萬賠償惹怒綠帽夫

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

底價大降30億仍沒人要！　小坪..

台灣首位女建築師故居1.9億賣..

爭遺產鬧上法院　姊勝訴「拆掉妹..

看中預售屋「衝動付10萬」反悔..

「南台灣土地公」出手！搬24億..

鈊象電子23億接手「沒落股王」..

集賢路老牌撞球館拆了！　變身蘆..

35歲買房「房貸要繳到退休」壓..

房地交易稅甩鍋給未成年女兒！惡..

房仲跨行建商拚了　每坪94萬大..

ETtoday房產雲

最新新聞more

鼓山最便宜法拍屋底價83萬　小..

校地變建商標的！　仰德3億吃下..

瞄準貴婦荷包！　「SPA女王」..

鈊象電子23億接手「沒落股王」..

供給、買氣雙凍　台中5行政區預..

新北「580專案」再添2案招商..

房地交易稅甩鍋給未成年女兒！惡..

爭遺產鬧上法院　姊勝訴「拆掉妹..

台南「六安好室」動土　165戶..

嘉市民族國小西側二期公辦都更案..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366