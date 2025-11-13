「陶朱隱園」買方回頭大砍9千萬　成交總價降至11.1億

▲「陶朱隱園」17樓戶從原本的12億元降價到11.1億元。（圖／記者湯興漢攝）

記者項瀚／台北報導

「陶朱隱園」17樓戶原公告以12億元售出，怎料受到寶佳、中工經營權之爭紛擾，買方提出再次議價，交易金額降到11.1億元，大砍9000萬元。

中工（2515）上月（23日）公告，處分旋轉豪宅「陶朱隱園」1戶及4車位予非關係人，交易金額為12億元，預計處分利益約新台幣1.18億元。但隨即寶佳集團大舉買入中工股票，且雙方的經營權之爭浮上檯面正式開打。

今（13日）中工再公告，該17樓戶從12億元降價到11.1億元，大砍了9000萬元，處分利益直接少掉7000萬元，僅剩4800萬元。

至於降價原因，據中工公告顯示，「因近日新聞報導，客戶提出再次議價。」

據了解，這所稱的「新聞報導」影響買方心態的層面很多，不光只是寶佳的事情，還包括了像是詐騙集團購入多戶「和平大苑 」、「台北之星」銷售狀況不佳等等豪宅負面消息。

不過，這位買方還是相當喜歡「陶朱隱園」，沒有猶豫不買、只是議價，現在金額敲定在11.1億元，基本上就是成案了，預計明天簽約。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示：「本次中工願意降價，顯示出相當有誠意想要賣，可能也顯示出中工背後銀行團的壓力不小，很需要賣掉第一戶，而買方可能也是看中這一點，很聰明地進行議價，但也不會砍到中工沒賺錢。」