天母「暗黑廢墟」旁華廈爆合建糾紛　整棟6億遭法拍

記者項瀚／台北報導

天母罕見出現整棟建物法拍，天母北路地標廢墟「傳家居」旁邊的華廈，其一拍底價約6億元，共計14戶，每戶單價約70~73萬元。經查債權人為某房仲公司，該公司與地主存有合建糾紛。在地房地產業者透露，這棟華廈頗有故事，可說是銷售市場中的「燙手山芋」。

《地產詹哥老實說》EP281／六都近50區房價跌慘！ 2蛋黃區雙位數重摔「可撿漏？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲天母罕見出現整棟建物法拍，天母北路華廈一拍底價約6億元，共計14戶。（圖／記者項瀚攝）

天母北路罕見出現整棟建築流入法拍，該社區屋齡約20年，總計14戶、建坪落在47~51坪，合計一拍底價高達6.01億元，將在12月10日執行，每戶單價落在70.08~73.75萬元。

該棟建物法拍原因為拍賣抵押物，經查債權人為某房仲公司旗下開發公司，債務人則已逝世，由6名繼承人遞補為債務人。據裁判書揭露，債權人為履行合建契約，曾給付已故債務人6.9億元，但因未完成土地塗銷，導致合建工程無法推進，最終引發拍賣。

該房仲公司表示：「本案為因對方違反合建契約而造成我司損害，故我司行使相關法律權利，而民事求償部份已於上週經二審法院判決我司勝訴。」

▲天母北路整棟華廈法拍小檔案。（表／記者項瀚製）

天母房地產業者A先生表示：「該建物原債務人出身於金融界，在天母不只有一棟房產，本次討論的社區謄本上來看屋齡僅20年，但事實上在好多年前結構體就已完成，之後才陸續貼磚收尾等等，嚴格來說實際結構的屋齡高出許多。」

A先生表示：「這棟華廈已荒廢多年，近年才有人承租進駐，多年前往生的地主曾找過相關代銷、仲介業者提案過，但屬實難處理，就如同一棟燙手山芋，可能也是因為如此，後來才找上某房仲公司旗下建商合建，但還是沒成，最終流入法拍，不勝唏噓。」

寬頻房訊發言人徐華辰表示：「本次討論個案一拍底單價約70萬元，屬區域中古市場行情水準，但以現行市場氛圍與貸款管制趨嚴情況來看，短期內出手機率不高，預料仍需等到二拍、底價降至5~6字頭，才可能吸引置產客進場。」

《地產詹哥老實說》EP281／六都近50區房價跌慘！ 2蛋黃區雙位數重摔「可撿漏？」