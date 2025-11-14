ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

彰化大樓價逼近透天　在地人買房糾結升級

▲▼ 彰化房市,街景,彰化市 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲彰化民眾過去買房首選會因總價考量轉往集合式住宅，熱門地段的大樓單價逼近透天價，讓不少在地民眾驚呼：「大樓都快跟透天一樣貴！」（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

彰化民眾過去買房首選會因總價考量轉往集合式住宅，但近期彰化市、員林市等核心區域的新成屋與預售大樓價格不斷墊高，實價登錄顯示，熱門地段的大樓單價逼近透天價，讓不少在地民眾驚呼：「大樓都快跟透天一樣貴！」買房糾結升級。

《地產詹哥老實說》EP281／六都近50區房價跌慘！　2蛋黃區雙位數重摔「可撿漏？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據實價資料，彰化市精華區如金馬路、崙平南路周邊，新案大樓單價屢屢站上4字頭，每坪單價落在35~40萬元，大坪數總價逼近3000萬元，與透天產品換算每坪單價差距縮小，等於「買大樓與買透天」的門檻愈來愈靠攏。不僅北彰化市、南邊員林市也呈現相同態勢。

東森房屋彰化金馬加盟店副理黃建智直言：「背後反映的是土地稀缺、建築成本飆升等趨勢並行，使『大樓直追透天』，而彰化過去以透天為主流，是因生活型態、家庭結構與土地充足所致。」

▲▼ 彰化房市,街景,彰化市 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲根據《591新建案》資料顯示，彰化市大樓案目前在線共計18案，透天預售案則來到17案，與過去大樓全面碾壓透天建案的情況逐漸反轉。（圖／記者陳筱惠攝）

黃建智表示：「但近5年情勢快速逆轉，大樓因容積可放大，成為建商能控制價格、放大規模的主要產品。但營造成本近年大漲，大樓售價自然向上推升，形成與透天拉近距離的現象。」

彰化代銷業者謝哲宇表示：「其實彰化市在地資產客群，對於小坪數個案普遍覺得居住空間太小，透天產品仍是相對符合需求，另一群買盤部分，則是科技業、烏日、台中南屯客群都有，主要還是台中地緣性與彰化房價上的差異。」

開發商自然也嗅到這股風氣，根據《591新建案》資料顯示，彰化市大樓案目前在線共計18案，透天預售案則來到17案，與過去大樓全面碾壓透天建案的情況逐漸反轉。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「嘉磐頤和」，於10月正式開工動土，全案36棟，也是彰化市目前最大的別墅預售案，總銷11億元。（圖／記者陳筱惠攝）

目前彰化市最新別墅預售案，為座落於中山路門戶的「嘉磐頤和」，於10月正式開工動土，全案36棟，規劃2種產品，分為臨路店面與社區型別墅，建坪59~82坪，戶戶配備電梯、間間設有套房，並設有充電樁設備，也是彰化市目前最大的別墅預售案，總銷11億元，總價帶3088~4288萬元。

嘉磐建設董事長魏嘉銘說：「有鑑於彰化透天產品眾多，但真正具豪墅規格者稀少，嘉磐頤和以『豪墅3.0』規劃，包含規劃迴遊式中庭、四季花園，更因應當代快捷生活，設有安全管理、宅配收發室、垃圾處理室，跟進當前與未來的生活型態。」

《地產詹哥老實說》EP281／六都近50區房價跌慘！　2蛋黃區雙位數重摔「可撿漏？」

關鍵字：彰化房市大樓價格透天換屋嘉磐頤和房價趨勢

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

土地稅、契稅年減收斂　房市回溫？觀望氣氛微解凍

財政部於11日公布最新全國稅收資料顯示，今年10月土地增值稅、契稅及房地合一稅實徵金額仍較去年同期下滑，不過除了個人房地合一稅衰退幅度達32.6%外，其餘兩項稅目減幅明顯收斂，且整體實收金額比9月略有回升，顯示房市買氣的觀望情緒逐漸減弱。

2小時前

女賣房欠稅137萬！名下還有透天「穩定收租中」　宜蘭分署秒查封

宜蘭一名黃姓女子112年間出售房產，但卻未依規定繳納個人房屋土地交易所得稅新台幣137萬餘元，經移送機關財政部北區國稅局宜蘭分局移送法務部行政執行署宜蘭分署執行。然黃女稱其經濟困難，請求分期繳納，但宜蘭分署查出黃女以透天建物貸款，還「穩定收租中」，遂將該棟透天厝查封，若黃女再不繳款，將依法拍賣。

4小時前

彰化大樓價逼近透天　在地人買房糾結升級

彰化民眾過去買房首選會因總價考量轉往集合式住宅，但近期彰化市、員林市等核心區域的新成屋與預售大樓價格不斷墊高，實價登錄顯示，熱門地段的大樓單價逼近透天價，讓不少在地民眾驚呼：「大樓都快跟透天一樣貴！」買房糾結升級。

5小時前

頂加違建套房掰了！新北狠拆70件　房東共繳800萬拆除費

新北市拆除違建不停歇！新北違章建築拆除大隊表示，頂樓加蓋隔成多間套房、雅房並出租牟利，不僅違法，損害公共利益，更潛藏高密度居住的公安風險，列為優先強制執行拆除對象，統計今年到9月為止，新北市已改善超過300件違建案例。

5小時前

嘉義華泰Outlet終於動了　在地：耐斯受傷的世界達成

華泰名品城2024年宣布要到嘉義展店，不過一直只聞樓梯響，近期終於出現整地的新進度，嘉義縣府透露，第一期新建工程預計於明年2月動土，最快2028年營運，引來在地人熱議幸福來得太突然，並直呼：「只有耐斯受傷的世界達成了。」

5小時前

怕離婚被分產！　女借弟名買房反遭「吞屋」

一位女子因擔心離婚後財產的分配問題，曾借用弟弟的名義買房，卻在多年後因房屋歸屬問題鬧上法院。近日，法官判決出爐，確認房屋實際出資人為女子，要求弟弟將房屋過戶給姊姊。

6小時前

雙北高雄都有！中央第四季社宅招租1831戶

國家住都中心日前宣布，第四季中央社宅將正式招租，包括雙北、高雄一共有7處社宅共計1,831戶，其中婚育戶身分配比至20%，套房至四房型都有，可以滿足不同族群的居住需求。

6小時前

不是有錢人！他點名「這類人」住天龍國最爽　網酸：月光族最適合

不少剛出社會的人會選擇北漂！就有一名網友表示，他覺得台北「最適合小資族」居住，認為花1萬多元租屋，就能享受到便利捷運、文化及娛樂資源，反而有錢人很少用到這些資源。貼文引發鄉民熱議，有人認同租台北CP值高，也有人直言這想法太理想化。

6小時前

「45年老屋／8年新屋」總價差300萬　選哪間？專家曝1關鍵：可考慮

若預算有限，不少人買房時都會在「交通便利」與「居住品質」之間掙扎。近日就有一名男網友分享，他在挑選房子時陷入兩難，一邊是45年捷運老屋，另一邊邊是8年新屋，他應該怎麼選？對此，信義房屋專家認為，如果物件在雙北的話，老公寓仍有市場，所以前者仍可以考慮。

7小時前

傳統市中心房價不再最貴？一票有感「點破主因」：早晚被追上

過去一講到市中心，往往就代表房價最貴、地段最黃金，但如今已不一定。就有網友好奇問，「為什麼現在傳統市中心的房價不是最貴？」貼文引發熱烈討論，不少人直言，「舊了、人多、產權複雜，想都更也難」、「地不夠怎麼一案疊一案，重劃區當然追上了。」

7小時前

【餐飲兼差洗錢】助詐團洗錢數千萬！　知名麻辣鍋闆娘今晨遭羈押禁見

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

鈊象電子23億接手「沒落股王」..

頂加違建套房掰了！新北狠拆70..

底價大降30億仍沒人要！　小坪..

「平凡五金行」失火海鮮全熟　..

房市寒冬「出鑑價輕鬆買？」　房..

天母「暗黑廢墟」卡關30年　楊..

鼓山最便宜法拍屋底價83萬　小..

校地變建商標的！　仰德3億吃下..

嘉義華泰Outlet終於動了　..

爭遺產鬧上法院　姊勝訴「拆掉妹..

ETtoday房產雲

最新新聞more

土增稅月增近2成　房市回溫跡象..

女賣房欠稅137萬「竟是包租婆..

彰化大樓價逼近透天　在地人買房..

頂加違建套房掰了！新北狠拆70..

嘉義華泰Outlet終於動了　..

怕離婚被分產！　女借弟名買房反..

雙北高雄都有！中央第四季社宅招..

不是有錢人！他點名「這類人」住..

「45年老屋／8年新屋」選哪間..

傳統市中心房價不再最貴？一票有..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366