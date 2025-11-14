彰化大樓價逼近透天　在地人買房糾結升級

▲彰化民眾過去買房首選會因總價考量轉往集合式住宅，熱門地段的大樓單價逼近透天價，讓不少在地民眾驚呼：「大樓都快跟透天一樣貴！」（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

彰化民眾過去買房首選會因總價考量轉往集合式住宅，但近期彰化市、員林市等核心區域的新成屋與預售大樓價格不斷墊高，實價登錄顯示，熱門地段的大樓單價逼近透天價，讓不少在地民眾驚呼：「大樓都快跟透天一樣貴！」買房糾結升級。

《地產詹哥老實說》EP281／六都近50區房價跌慘！ 2蛋黃區雙位數重摔「可撿漏？」

根據實價資料，彰化市精華區如金馬路、崙平南路周邊，新案大樓單價屢屢站上4字頭，每坪單價落在35~40萬元，大坪數總價逼近3000萬元，與透天產品換算每坪單價差距縮小，等於「買大樓與買透天」的門檻愈來愈靠攏。不僅北彰化市、南邊員林市也呈現相同態勢。

東森房屋彰化金馬加盟店副理黃建智直言：「背後反映的是土地稀缺、建築成本飆升等趨勢並行，使『大樓直追透天』，而彰化過去以透天為主流，是因生活型態、家庭結構與土地充足所致。」

▲根據《591新建案》資料顯示，彰化市大樓案目前在線共計18案，透天預售案則來到17案，與過去大樓全面碾壓透天建案的情況逐漸反轉。（圖／記者陳筱惠攝）

黃建智表示：「但近5年情勢快速逆轉，大樓因容積可放大，成為建商能控制價格、放大規模的主要產品。但營造成本近年大漲，大樓售價自然向上推升，形成與透天拉近距離的現象。」

彰化代銷業者謝哲宇表示：「其實彰化市在地資產客群，對於小坪數個案普遍覺得居住空間太小，透天產品仍是相對符合需求，另一群買盤部分，則是科技業、烏日、台中南屯客群都有，主要還是台中地緣性與彰化房價上的差異。」

開發商自然也嗅到這股風氣，根據《591新建案》資料顯示，彰化市大樓案目前在線共計18案，透天預售案則來到17案，與過去大樓全面碾壓透天建案的情況逐漸反轉。

▲「嘉磐頤和」，於10月正式開工動土，全案36棟，也是彰化市目前最大的別墅預售案，總銷11億元。（圖／記者陳筱惠攝）

目前彰化市最新別墅預售案，為座落於中山路門戶的「嘉磐頤和」，於10月正式開工動土，全案36棟，規劃2種產品，分為臨路店面與社區型別墅，建坪59~82坪，戶戶配備電梯、間間設有套房，並設有充電樁設備，也是彰化市目前最大的別墅預售案，總銷11億元，總價帶3088~4288萬元。

嘉磐建設董事長魏嘉銘說：「有鑑於彰化透天產品眾多，但真正具豪墅規格者稀少，嘉磐頤和以『豪墅3.0』規劃，包含規劃迴遊式中庭、四季花園，更因應當代快捷生活，設有安全管理、宅配收發室、垃圾處理室，跟進當前與未來的生活型態。」

