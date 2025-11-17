ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

雲林台西「蚊子館」荒廢3年！議員開轟：像鬼屋　縣府將花千萬整修

▲「海口生活館」位於台西鄉台西海園生態園區附近，2014年正式營運以環境教育、漁人體驗為主題，希望打造台灣西海岸生態主題館。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林台西「海口生活館」。（圖／資料照）

記者許凱彰／雲林報導

雲林縣台西鄉的海口生活館，原以環境教育、海洋文化為主題的展覽館，位在台西五條港邊、海巡署五條港安檢所後方，曾被前縣長蘇治芬稱為「台灣版咆嘯山莊」，自疫情休館後，就少人造訪，荒廢多年成了蚊子館，臉書的貼文也僅僅停留在2020年8月的更新，已經5年沒有更新動態。

雲林縣台西鄉五條港邊的海園觀光區，原本是要打造成一個結合運動、休閒觀光的地方，後續只見大地標「神奇海螺」的斑駁、「海口生活館」的荒廢擱置，海口音樂祭、風箏節都已多年沒在這裡舉辦，對此民進黨縣議員顏嘉葦在議會時多次質詢要求改進，雲林縣府今年編列預算要進行整修。

▲▼海口生活館雜草叢生、廁所髒亂。（圖／翻攝自議員顏嘉葦臉書）

▲海口生活館現在雜草叢生。（圖／翻攝自議員顏嘉葦臉書）

顏嘉葦在縣議會質詢時提到，台西海口生活館像鬼屋一樣，「它要爛到什麼時候」可以開工？縣府對此則表示，整修的預算書圖預計年底發包，明年一月工程決標就可以動工，預計150個工作天，預計趕在明年6月底完成，後續會委託台西國小進場做管理。

▲▼海口生活館雜草叢生、廁所髒亂。（圖／翻攝自議員顏嘉葦臉書）

▲海口生活館廁所髒亂。（圖／翻攝自議員顏嘉葦臉書）

顏嘉葦到現場走過一輪後表示，海口生活館現在雜草快比人高、護欄破損毀壞、廁所髒亂不堪，現場像鬼屋，斷水斷電、一個人行走在那，心裡還會發毛，新聞稿寫得再漂亮，也無法抹掉這段時間的停擺與荒廢。她還補充說到，海口生活館不是今年才壞，而是這5、6年來一路放著爛。縣府也終於有了進度，將花費1000萬進行整修。

雲林縣府表示，縣府編列1000萬元啟動台西海口生活館修復及活化工程，整體設計以改善室內地坪、天花板、門窗、水電及外牆為主，兼顧結構安全與環境整體美化，預計2025年底完成工程施工發包，2026年7月竣工，打造海洋環境教育場域，為地方注入觀光動能。

