租屋坪數大「想買沙發」憂搬家麻煩！過來人喊買：先買先享受

記者施怡妏／綜合報導

對租屋族來說，搬家是一件大工程，不只是體力的消耗，還有搬運費用、家具打包等問題，一名網友表示，很多人都勸租屋時不要買太多家具，以後搬家痛苦，但他住的套房空間大，想買一張可躺平的沙發，價格約1萬元，但卻擔心日後搬家變成負擔，甚至可能處理不掉，貼文掀起熱論。

有網友在PTT發文，居住的套房空間蠻大的，正在考慮是否要添購一張可以躺平的雙人沙發，價格大約1萬元，不論是平時看劇放鬆、朋友來訪接待，或是增加居家舒適感，都讓他心動不已。不過他也理性分析，之後搬家可能得面對無法搬運或丟棄的問題，「在外租屋買沙發，是人生加分，還是超級累贅？」

貼文曝光，有網友勸退，「累贅，坐電腦椅就好了，累了就躺床」、「搬家很累+1，搬過一次就不想買麻煩的家具了」、「一個人的話買懶骨頭就好」、「我都買童軍椅，給你參考一下」、「住的時候爽，搬的時候麻煩，我的租屋處是放地毯，朋友都一起躺在地上爛」。

但也有網友認為，早買早享受，「不會丟不掉呀，預約清潔隊處理就好」、「我的願望是躺在沙發上打電動」、「等你要搬走時，那張1萬的沙發已經塌陷到不行了，放心」、「你只要打免費送需自載，一堆人搶著要」、「搬家前送人或便宜賣，再不然找清潔隊收大型垃圾」、「搬家時丟掉回收即可，到時候換新家再買」。