社區群組「都在聊什麼？」　1件事超多人愛提：送東西次之

▲會在社區群組聊什麼？（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

如果住在新社區，住戶們可能就會開LINE群組，讓聯繫變得更加方便。近日就有網友發文表示，因為LINE很便利，所以現在大多都會開群組，不過，他卻發現僅有部分群組的氛圍是和諧的，不知道大家的群組內都在聊些什麼呢？貼文曝光後，引起討論。

這名網友在PTT的home-sale板上，以「社區群組都在聊什麼」為標題發文，提到現在LINE很方便，所以近幾年的新社區，大多會開創群組，讓住戶們可以聯繫，也能公告一些最新消息。不過他也注意到，似乎只有少部分的社區群組是氣氛和諧的，其餘大多都在吵架，像是不服管委會、鄰居鬧得不開心等，不知道大家的社區群組都在聊什麼？

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，不少網友都有提到借車位，「借車位、吵抽菸沒公德心、夜深拜託樓上不要再吵了」、「借車位」、「借車位跟送東西，可能新社區都沒啥有人在吵」、「吵架、借車位」、「地區預售價格偏高社區：借車位最多、送東西次之、偶爾請樓上小聲一點」、「吵架、借車位、噪音、陽台水噴下去」。

還有網友回應，「我的都是團購跟免費送」、「叫你多喝溫水、道早安」、「樓下抱怨樓上小孩太吵，樓上回我們現在根本沒人在家」、「越老的電梯住宅社區，有些老住戶講話都很難聽」。也有網友認為「沒必要真的不用加群組，自找麻煩」。話題引發討論。