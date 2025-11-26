ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

台中10月土地交易破萬坪　個體戶「掃地」績效大勝建商

▲▼13期,小案,小基地,百共建設 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲房市目前自住當道，土地市場同樣吹起「自用風。」（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

房市目前自住當道，土地市場同樣吹起「自用風」，觀察台中10月至今土地交易普遍以自然人交易為主，交易前4大熱區分別為南屯、北屯、沙鹿、龍井，自第4季開始迄今，不到2個月已交易超過1萬坪土地。

《地產詹哥老實說》EP281／六都近50區房價跌慘！　2蛋黃區雙位數重摔「可撿漏？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

過去以建商為主的「掃地機器人」已見趨緩，土地市場10月至今土地交易已超過萬坪，且以自然人交易為主，交易前4大熱區分別為南屯、北屯、沙鹿、龍井。

對此，春耕不動產總經理張維良指出：「部分自用型買方不受央行政策與限貸開工影響，包括企業總部、品牌旗艦店、金融服務業、資產配置者，看中區域條件優、前景發展好的地段卡位佈局。」

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

其中也有開發商選擇「淡季」出手，搶得多一點談判籌碼，如近期櫻花建設就有購地傳出。根據市調統計資料，第4季以來，面積千坪以上的土地交易減少，百餘坪土地交易不斷，研判應是自用型買家購地，累積至11月中旬尚不到2個月時間，已買賣超過1.1萬坪土地，所購買土地以住宅用地、商業用地為大宗。

交易熱度排名第一的南屯區，包括13期的昌明段、單元四的永益段、單元五鎮福段等都有出現交易紀錄，南屯區土地整體成交單價落在91.9萬元。

排名第二的北屯區，則以單元八、14期為土地交易集中區，其中鴻海集團旗下的鴻勁精密所購入的鑫新平段15地號，以總價13.4億元位居第4季土地交易總價之冠，而該筆土地面積為925.5坪，每坪單價145萬元。

此外，海線的沙鹿、龍井地區，500坪上下的住宅土地交易也有10多筆成交紀錄，10月份以來兩區合計買賣面積超過8000坪，買賣總金額也有8.5億元。

▲▼地上權,農田水利屬,最迷你,單元8,綠美圖 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲累積至11月中旬尚不到2個月時間，已買賣超過1.1萬坪土地，所購買土地以住宅用地、商業用地為大宗。（圖／記者陳筱惠攝）

海線業者估算，由於好市多三店將落腳台中港務專區的消息甚囂塵上，先前區內預售案已搶搭利多消息、刺激買氣。未來好市多三店的地點若正式公布，將再次複製八期、機捷的好市多商圈經驗，有助於平衡城市發展，地方人士皆抱持樂觀態度。

張維良提到：「2026年是台中市重大建設完工爆發年，如水湳國際會展中心、綠美圖、水湳轉運中心都已預備啟用，而商業消費機能建設也正如火如荼進行中，包括漢神洲際購物廣場、D-ONE第一大天地、台中101、環球購物中心…，城市體質蓬勃健全，整體經濟發展趨勢向上，消費信心正逐步回溫，對土地市場同樣也有增溫效果。」

《地產詹哥老實說》EP281／六都近50區房價跌慘！　2蛋黃區雙位數重摔「可撿漏？」

關鍵字：標籤:台中土地自用買地南屯北屯好市多重大建設

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

買房反悔「10萬定金被沒收」！基隆女竟告老闆求償：公司害的

基隆市一名黃姓女子日前在其任職的公司附近向建商購屋，並支付定金10萬元，後卻因公司屢次傳出爆炸事件，黃女基於安全考量而離職，並因此打消買房念頭，定金也遭建商沒收。黃女認為是公司造成損失，因此提告求償10萬元。基隆地院法官審理後，駁回黃女請求。可上訴。

4分鐘前

北市「電梯補助」最高300萬　25件先用「分期領補助款」

台北市仍有許多老公寓沒有電梯，讓不少居住在無電梯公寓的民眾在日常生活上有部分不便，台北市政府近日也升級電梯補助政策，新增分期領款制度，申請者無須先自行負擔全額費用，最多可以先領50％工程補助款，降低家庭的財務壓力。

59分鐘前

國建前3季獲利年增127%　信心喊話：房價已在底部

國泰建設（2501）今（26日）舉行法說會，該公司前3季財報亮眼，獲利成長1.3倍。資深副總林清樑會後接受訪問，他表示，房價取決於資金水位、經濟成長2大因素，直言「現在房價已在底部，明年找不到跌價的理由。」

1小時前

信義房屋ESG大滿貫！狂攬5大永續獎項　連11年蟬聯服務業典範

在氣候變遷與永續轉型成為全球企業顯學的今日，ESG已非單純的合規要求，而是檢驗企業韌性與國際競爭力的核心指標。信義房屋長期將「企業倫理」植入經營DNA，不僅在公司治理上表現卓越，更積極接軌國際氣候標準與社會共融議題。

1小時前

糾結大坪數老屋、新成屋小宅　過來人精挑「選18年的」原因曝

有買房族表示，自己努力多年終於存到頭期款，卻在買房這題上卡關，猶豫到底該選20年左右的大坪數中古屋，還是挑間嶄新的小坪數新成屋，畢竟現在房價高、買了還要裝潢，尤其不少新成屋只有10多坪，讓他擔心住起來會不會壓迫。貼文引發討論，多數人認為買房除了屋齡，空間大小、結構、地點、未來轉手性都得一起考量。

1小時前

內政部擬修法　租期拉長3年、惡房客可提前搬走

內政部正研議《租賃條例》修法，草案方向包含保障至少三年租期與為續約租金設定漲幅上限，並新增俗稱「租霸下車」的不良承租人排除條款。學者普遍認為修法方向正面，但在實務上落地仍有不小挑戰。內政部次長董建宏20日表示，將持續與相關部會協調，盼能在本會期把草案送進立法院。

1小時前

瑞幸首店隔牆開戰星巴克　估全棟月租破40萬

被稱為「星巴克殺手」的「瑞幸咖啡」插旗南京復興商圈，首店隔壁就是星巴克，咖啡大戰即將開打。瑞幸進駐的透店，前身為開業34年的肯德基，其於今年3月撤出，並曾以每月45萬元招租。

2小時前

回家照抄卻醜翻天？逛賣場、樣品屋超好看　掛畫4眉角教你不NG

在室內設計中，掛畫屬於「低成本高影響力」的元素。它牽涉比例、視線分布與空間結構感，是最能快速提升生活質感的工具。但許多民眾心有感觸是，逛居家賣場或建案樣品屋覺得好看回家就模仿擺放，但明明也挑到喜歡的畫，買回家後怎麼掛都覺得怪！

2小時前

賣房錢丟股市「月領45K利息」爽當躺平族！他讚：生活過得更好了

不管是買房還是租房，都有各自的優點及缺點，兩派各自有擁護者，有網友指出，好友最近賣了手名下的房子，拿到1100萬元，將800萬元拿去投資，剩下的300萬元生活用，每月被動收入4.5萬元，扣掉租金1萬元，不需要工作還有3.5萬元可以花，生活無憂無慮讓他超羨慕。

2小時前

最強蟑螂殲滅術！專家曝「2神招」秒滅光：等著收屍

不少人家中都曾面臨蟑螂問題，即使每天勤於打掃，廚房或浴室等處仍會冒出小蟑螂，讓人不堪其擾。對此，中醫芳療師李淳廉即分享2種簡單又天然的滅蟑方法，不僅衛生安全無虞，還能有效降低蟑螂出沒。

2小時前

【違停藏5逃逸移工】女所長查違停逮5逃逸移工　舉槍喝令司機鎖門：不要動喔

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

「3皇3家」黯然搬離30年起家..

「依偎」鄰棟26年！　信義路大..

日本退房「台灣人1好習慣」 網..

「中友不蓋了？」傳言再起　官方..

全網罵爆卻搶買？　揭開寶佳「漏..

37萬肖想翻轉2.2億土地！　..

又見橋頭勇士　頂樓戶飆到49萬..

快交屋了！銀行突全面拒貸「真相..

賣房錢丟股市「月領45K利息」..

金芭黎+保齡球館整棟將退場　在..

ETtoday房產雲

最新新聞more

買房反悔10萬定金被沒收！基隆..

北市電梯補助最高300萬　25..

國建前3季獲利年增127%　信..

信義房屋ESG大滿貫！狂攬5大..

糾結老屋、新成小宅　他「選18..

租賃條例擬修：租期3年、惡租客..

瑞幸首店隔牆開戰星巴克　估全棟..

回家照抄卻醜翻天？掛畫4眉角教..

賣房錢丟股市「月領45K利息」..

最強蟑螂殲滅術！專家曝「2神招..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366