台中10月土地交易破萬坪　個體戶「掃地」績效大勝建商

記者陳筱惠／台中報導

房市目前自住當道，土地市場同樣吹起「自用風」，觀察台中10月至今土地交易普遍以自然人交易為主，交易前4大熱區分別為南屯、北屯、沙鹿、龍井，自第4季開始迄今，不到2個月已交易超過1萬坪土地。

過去以建商為主的「掃地機器人」已見趨緩，土地市場10月至今土地交易已超過萬坪，且以自然人交易為主，交易前4大熱區分別為南屯、北屯、沙鹿、龍井。

對此，春耕不動產總經理張維良指出：「部分自用型買方不受央行政策與限貸開工影響，包括企業總部、品牌旗艦店、金融服務業、資產配置者，看中區域條件優、前景發展好的地段卡位佈局。」

其中也有開發商選擇「淡季」出手，搶得多一點談判籌碼，如近期櫻花建設就有購地傳出。根據市調統計資料，第4季以來，面積千坪以上的土地交易減少，百餘坪土地交易不斷，研判應是自用型買家購地，累積至11月中旬尚不到2個月時間，已買賣超過1.1萬坪土地，所購買土地以住宅用地、商業用地為大宗。

交易熱度排名第一的南屯區，包括13期的昌明段、單元四的永益段、單元五鎮福段等都有出現交易紀錄，南屯區土地整體成交單價落在91.9萬元。

排名第二的北屯區，則以單元八、14期為土地交易集中區，其中鴻海集團旗下的鴻勁精密所購入的鑫新平段15地號，以總價13.4億元位居第4季土地交易總價之冠，而該筆土地面積為925.5坪，每坪單價145萬元。

此外，海線的沙鹿、龍井地區，500坪上下的住宅土地交易也有10多筆成交紀錄，10月份以來兩區合計買賣面積超過8000坪，買賣總金額也有8.5億元。

海線業者估算，由於好市多三店將落腳台中港務專區的消息甚囂塵上，先前區內預售案已搶搭利多消息、刺激買氣。未來好市多三店的地點若正式公布，將再次複製八期、機捷的好市多商圈經驗，有助於平衡城市發展，地方人士皆抱持樂觀態度。

張維良提到：「2026年是台中市重大建設完工爆發年，如水湳國際會展中心、綠美圖、水湳轉運中心都已預備啟用，而商業消費機能建設也正如火如荼進行中，包括漢神洲際購物廣場、D-ONE第一大天地、台中101、環球購物中心…，城市體質蓬勃健全，整體經濟發展趨勢向上，消費信心正逐步回溫，對土地市場同樣也有增溫效果。」

