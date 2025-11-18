28年增值10倍！　信義資深豪宅1.6億賣出「買家一次付清」

記者項瀚／台北報導

信義計畫區的資深豪宅「贊泰花園」有不少名人，睽違6年再現交易，6樓戶以1.62億元交易。買方無貸款，實力雄厚，賣方則是第一手屋主，長抱了28年之久。房仲表示，當時信義計畫區房價僅1~2字頭，對照今日轉手單價163.8萬元，估上漲10倍。

▲信義計畫區的資深豪宅「贊泰花園」有不少名人，睽違6年再現交易，6樓戶以1.62億元交易。（圖／記者項瀚攝）

「贊泰花園」屋齡已達29年，為信義計畫區相當「資深」的豪宅，擁許多名人住戶加持，包括王泉仁和妻子麻衣、偶像劇教母柴智屏、禾聯碩蔡家等等。

最新實價揭露，「贊泰花園」6樓戶以1億6188萬元交易，權狀124坪、拆算單價163.8萬元。攤開紀錄，該豪宅上一回交易已要追溯回2019年10年。

▲「贊泰花園」歷年交易紀錄整理。（表／記者項瀚製）

經查異動索引，賣方為張姓自然人，為第一手屋主，在1997年就透購買賣取得，等於長抱了28年才轉售。買方為蘇姓自然人，地址登記在松勤路，以無貸款買進，財力驚人。

住商不動產台北101世貿加盟店東陳德潤表示，雖然「贊泰花園」屋齡頗高，「位於松智路、松琴路口，距離101大樓非常近，是信義計畫區中非常精華的地段，且該社區維持得相當不錯，臨路退縮寬，退到變成一個小公園的感覺，以百坪的物件來說每坪成交160萬元以上合理。」

▲「贊泰花園」臨路退縮相當寬，退到變成一個小公園的感覺。（圖／記者項瀚攝）

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示：「30年前是信義計畫區開發非常初期的時候，幾乎沒有房子，且當時整體房價在相當低的水準，即便是大安區平均單價也才2~3字頭、信義計畫區僅1字頭，舉例來說『鴻禧花園』1987年預售推案、1990完工，推案均價才13.5萬元。」

至於整體豪宅市場，東森房屋研究中心經理葉沛堯表示：「雖然房市大環境不佳，但觀察台北市上億元的中古豪宅只要價格合理，甚至願意讓利，仍可持續去化，這段時間以來也成交了不少，且買方有一半以上的比例都是無貸款購入。」

