共同繼承公寓「姊姊想賣」！她苦惱買下壓力大　網勸：學區別亂動

▲手足共同繼承房子，常會有出售或買下對方持分問題。（示意圖／記者林挺弘攝）

記者王麗琴／綜合報導

長輩留房是現在年輕人夢寐以求的事，但繼承來的房子，尤其是共同繼承，常伴隨買或賣的糾紛。近日一名女網友表示，她與親姊姊幾年前共同繼承了一間30年的老公寓，位於學區、公園旁，生活機能相當良好，目前由她一家人自住，孩子也準備升上國小，不過姊姊最近希望「了結」共有關係，提出「妳買下我1/2，或我買妳的1/2」的選項，讓她陷入兩難。

原PO在Dcard以「房子要買還是賣 要房子還是要現金」為題發文，透露在父母離世後，與親姊姊共同繼承一間30年老公寓，目前這間公寓實價登錄約每坪27萬，姊姊願意以每坪26萬賣她，總價約728萬，低於市場行情。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO表示，這幾年都是她跟老公還有小孩住在這間共同繼承的房子裡，小孩明年上國小。最近姊姊提出「妳買下我1/2，或我買妳的1/2」，讓她既感激又糾結，因為若要換新房，桃園其他區域3房開價多從1500萬起跳，遠超過她的預算；但若買下姐姐那份，她也必須背房貸，壓力不小，想問問網友的意見。

貼文一出不少網友認為，如果這些年姊姊無償讓她全家免費自住，「其實是非常佛心」，建議原PO若喜歡目前的居住環境，就買下姊姊的持分，再包個紅包表達感謝，「如果你需要住，就是直接現有住的最方便不是嗎，親人姊姊一般正常人也不會想賺錢，就是拿應有的就好，先住幾年，房子慢慢看，慢慢存錢，準備好再換房」。

也有網友提到，孩子的學區穩定性非常重要，搬家不僅影響生活習慣，還可能面臨通勤與適應問題，「建議跟妳姊買下來吧，小孩如果已經習慣家裡環境，突然改變蠻麻煩的畢竟都是妳們自己自住，還要考量未來小孩的學區問題，穩定對現階段年紀比較小的小朋友蠻重要的」。此外，也有較務實的建議指出，既然房市市況疲弱，「現在賣不一定划算」，甚至有人建議「乾脆讓姊姊當房東，妳繼續住，平穩過渡再說」。

另有網友提醒，決策還是要回到「是否買得起」，「看每月生活費後，還有沒有多餘的錢負擔房貸，有的話看多少，賣掉有一點頭期後買新的也好，5年內房也可以，以後房屋品質還是有差。如果每月開銷已經偏緊繃，沒多餘空間支付房貸，那就跟銀行借錢給姊姊吧，房子抵押或是信貸看看哪個划算，只是可能未來也需要有翻新準備。」