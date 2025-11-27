南科園區10年首見國際級飯店　萬楓最快2028年營運

▲萬豪集團旗下「萬楓酒店（（Fairfield by Marriott））」在善化區正式動土，預計最快2028年完工營運。（圖／台南市政府提供）

記者張雅雲／高雄報導

南科旅宿市場首度迎來國際級飯店進駐，萬豪集團旗下「萬楓酒店（（Fairfield by Marriott））」在善化區正式動土，預計最快2028年完工營運。該飯店位於南科核心區，規劃地上11層、共有168間客房，在地表示，將形成群聚效應，吸連鎖品牌卡位。

興松建興業股份有限公司在南科興建飯店，並邀請國際知名萬豪集團（Marriott International）旗下品牌「萬楓酒店（Fairfield by Marriott）」進駐，18日在善化FG區動土。

台南市政府觀光局表示，基地位於善美大道與善福二路口，鄰近南科核心區，規劃地上11層、168間客房，是萬豪品牌首度插旗南科，也是南科範圍近10年來首度有國際型酒店進駐。

而目前南科範圍內的善化區，也有本土品牌「南科贊美酒店」，提供174房的住房供給，而之後預計會申請設立的新案，還有英齊建設規劃中的「英齊商務旅館」。

▲目前南科旅宿的客群結構相當穩定，像是園區台積電、上下游協力廠商都有住宿需求。（圖／記者張雅雲攝）

住商不動產台南新市南科加盟店長黃睿禹表示，目前南科旅宿的客群結構相當穩定，除了園區台積電、上下游協力廠商長期往返，也有像是污水處理業者，「幾乎每1~2週就會南下開會、固定住宿」，還有國際研究機構「世界蔬菜中心」也不時有外籍官員與考察訪客到訪，形成穩定的商務客源。

黃睿禹表示，長期以來善化市中心，店家相比台南市區多較為在地化型商家，大型連鎖品牌密度不足，而萬豪進駐後，可望形成群聚效應，帶動大品牌跟進。

目前FG區尚無新大樓進場，現階段善化新案仍是以市區為主，新案成交價多落在40~45萬元，中古產品仍是市場主力，屋齡約10~15年的大樓，單價30~35萬元。

