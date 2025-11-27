ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

南科園區10年首見國際級飯店　萬楓最快2028年營運

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲萬豪集團旗下「萬楓酒店（（Fairfield by Marriott））」在善化區正式動土，預計最快2028年完工營運。（圖／台南市政府提供）

記者張雅雲／高雄報導

南科旅宿市場首度迎來國際級飯店進駐，萬豪集團旗下「萬楓酒店（（Fairfield by Marriott））」在善化區正式動土，預計最快2028年完工營運。該飯店位於南科核心區，規劃地上11層、共有168間客房，在地表示，將形成群聚效應，吸連鎖品牌卡位。

《地產詹哥老實說》EP280／房貸審核「黑名單」？　內行曝：月薪8萬健身教練、高階警官慘遭拒

[廣告]請繼續往下閱讀...

興松建興業股份有限公司在南科興建飯店，並邀請國際知名萬豪集團（Marriott International）旗下品牌「萬楓酒店（Fairfield by Marriott）」進駐，18日在善化FG區動土。

台南市政府觀光局表示，基地位於善美大道與善福二路口，鄰近南科核心區，規劃地上11層、168間客房，是萬豪品牌首度插旗南科，也是南科範圍近10年來首度有國際型酒店進駐。

而目前南科範圍內的善化區，也有本土品牌「南科贊美酒店」，提供174房的住房供給，而之後預計會申請設立的新案，還有英齊建設規劃中的「英齊商務旅館」。

▲▼南科,台積電 。（圖／記者張雅雲攝）

▲目前南科旅宿的客群結構相當穩定，像是園區台積電、上下游協力廠商都有住宿需求。（圖／記者張雅雲攝）

住商不動產台南新市南科加盟店長黃睿禹表示，目前南科旅宿的客群結構相當穩定，除了園區台積電、上下游協力廠商長期往返，也有像是污水處理業者，「幾乎每1~2週就會南下開會、固定住宿」，還有國際研究機構「世界蔬菜中心」也不時有外籍官員與考察訪客到訪，形成穩定的商務客源。

黃睿禹表示，長期以來善化市中心，店家相比台南市區多較為在地化型商家，大型連鎖品牌密度不足，而萬豪進駐後，可望形成群聚效應，帶動大品牌跟進。

目前FG區尚無新大樓進場，現階段善化新案仍是以市區為主，新案成交價多落在40~45萬元，中古產品仍是市場主力，屋齡約10~15年的大樓，單價30~35萬元。

《地產詹哥老實說》EP280／房貸審核「黑名單」？　內行曝：月薪8萬健身教練、高階警官慘遭拒

關鍵字：南科萬豪萬楓酒店飯店善化台積電科技人

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

住1.2坪房間！醫師夫妻「退掉公寓」極簡斷捨離　衣服只有7件

國外一對醫生夫妻奉行極簡斷捨離生活，放棄原本租住的小型公寓，在今年初搬進診所內部的小房間，生活空間大約只有45平方英尺（約1.2坪），就連衣服也只有7件。

21分鐘前

1樓建物產權含騎樓！屋主不能私用　「5大規定」一次看

不少民眾對於建築物騎樓的使用權限產生疑問，尤其關於1樓住戶或店家是否能自行封閉、加設門片或作為私人空間使用，是否合法？對此，苗栗縣政府日前特別強調，騎樓的設計目的與法規要求，皆是以保障「公共通行」為最高原則。

1小時前

42年居屋單坪破百萬！　「宏福苑」租客簽約26天遇祝融

香港「宏福苑」26日發生「5級大火」，造成至少55人死亡，逾200多人下落不明，火勢蔓延速度驚人，嚇壞當地民眾，根據售屋網，該社區位於新界大埔，11月1日還有租賃紀錄，新租客剛租下中樓層戶別，467呎（約13坪、2房），月租金港幣1.2萬元（約台幣4.9萬元）。

1小時前

路變平了！「八德路」路面更新　前後對比照曝光

為了優化道路品質與保障民眾用路安全，台北市松山區的八德路2段410巷進行了路面更新。台北市政府工務局新建工程處指出，道路長久使用後，路面有明顯老舊龜裂現象，進行現場勘查後，排訂在今年辦理路面更新，於近日已順利完成。

1小時前

香港火警死傷慘重！竹鷹架費用僅台灣鋼製1/10　專家憂：台灣規範「沒阻燃」

香港新界大埔區宏福苑於 11 月 26 日（三）發生大規模火警，火勢延燒超過 17 小時，死傷慘重，更造成一名消防員在救援過程中殉職。不過令許多台灣人納悶的是：為何台灣早已改用金屬鷹架，香港卻仍離不開竹製鷹架？

2小時前

看中16坪預售屋！爸媽提1條件「才願意贊助」　網一面倒點頭

一名網友近日看中台中海邊的兩房預售屋；然而，父母認為，至少要三房才住得舒適，同時強調「買三房他們才會贊助」，這讓他超苦惱，發文求問「未來3房高總價，會不會難脫手或難出租？」

2小時前

月薪33K！她猶豫「住家裡 or 租屋」　網一面倒：只有前面比較痛苦

不少剛出社會的年輕人，都會面臨「要不要搬出去住」的兩難。近日就有一名女網友分享，自己畢業後回到家鄉工作，雖然住家裡能省錢，但與父母的相處卻讓她壓力很大，所以她就相當苦惱，不知道要不要租房。貼文曝光後，引起討論。

3小時前

港務公司基隆市七堵區首件自辦都更案　今日公告招商

台灣港務公司基隆分公司辦理「基隆市七堵區一德新村都市更新事業公開評選實施者案」，今(27)日正式公告，公司表示歡迎業界先進參與合作，共同推進七堵地區的發展。該案緊鄰陽明海運總部。

4小時前

南科園區10年首見國際級飯店　萬楓最快2028年營運

南科旅宿市場首度迎來國際級飯店進駐，萬豪集團旗下「萬楓酒店（（Fairfield by Marriott））」在善化區正式動土，預計最快2028年完工營運。該飯店位於南科核心區，規劃地上11層、共有168間客房，在地表示，將形成群聚效應，吸連鎖品牌卡位。

4小時前

代銷不能只會賣房　業者嘆「附加價值」競爭大

代銷除了會賣房子，還要幹嘛？業者坦言，產業競爭大，除了第一線賣房的能力，另外像是產品定位分析、廣告企劃包裝也是代銷比拼的重點，這些除了「賣房子」以外的代銷附加價值相當重要，因此也經常要善用一些AI大數據的協助。

5小時前

【嚇到打錯檔！】北海道女駕駛遇2公尺棕熊迎面衝襲

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

一場大火燒出疑問：香港為何仍離..

「中友不蓋了？」傳言再起　官方..

賣房錢丟股市「月領45K利息」..

「依偎」鄰棟26年！　信義路大..

從港火警看問題　專家憂：台灣防..

日本退房「台灣人1好習慣」 網..

37萬肖想翻轉2.2億土地！　..

42年居屋單坪破百萬！　「宏福..

全網罵爆卻搶買？　揭開寶佳「漏..

租賃條例擬修：租期3年、惡租客..

ETtoday房產雲

最新新聞more

住1.2坪房間！夫妻退掉公寓　..

1樓建物產權含騎樓！屋主不能私..

42年居屋單坪破百萬！　「宏福..

八德路路面更新　前後對比照曝光

從港火警看問題　專家憂：台灣防..

看中16坪預售屋！爸媽提1條件..

她猶豫「住家裡 or 租屋」　..

港務公司基隆市七堵區首件自辦都..

南科園區10年首見國際級飯店　..

代銷不能只會賣房　業者嘆「附加..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366