「最大3C回收商」歇業　火鍋店月砸28萬接手店面

記者項瀚／台北報導

全台最大的3C回收商與販賣商「綠盟電子」位於北市3C一條街，擁30年歷史，但在6月歇業，令3C迷相當錯愕與不捨，並在網上引發熱議。最新揭露，該透店整棟以28萬元出租，傳新租客是火鍋業者，在地人觀察：「光華商圈店面市場正在大洗牌。」

▲「綠盟電子」6月歇業，令3C迷相當錯愕與不捨，最新揭露該透店以每月28萬元出租。（圖／記者項瀚攝）

開業30年的「綠盟電子」是全台最大的3C回收商與販賣商，位於光華商圈，今年6月歇業，讓許多3C迷相當錯愕，而該透店1樓的「采河科技」與「B18總騏科技」為螢幕、滑鼠鍵盤店家，也一同撤出，躍上新聞版面，在網上引發熱議。

當時媒體報導，附近店家推測：「店家撤出是房東打算把整棟樓收回去，想要一次將1到4樓一起出租，更有傳聞已經有大老出手買下整棟樓了。」

經查謄本，該棟透店屋主還是張姓自然人，約50年前就登記取得。然而最新實價揭露，該透店以每月28萬元出租，1~4樓面積103.5坪。

記者實地走訪，該透店1樓變成夾娃娃機店，2~4樓則正在進行裝修工程，但尚未確認新租客是誰。

▲開業30年的「綠盟電子」是全台最大的3C回收商與販賣商，於今年6月歇業。（圖／翻攝自Google Maps）

八德資訊商圈發展協會理事長蔡若芸表示：「該透店2~4樓有獨立的樓梯上去，耳聞新租客是火鍋品牌，但也不曉得為何1樓現在是夾娃娃機，是長租還是短租，還無法確定。」

蔡若芸觀察：「光華商圈整體空置率低，但3C業毛利低，產業太過競爭，商圈也出現大洗牌，3C店家越來越少，而餐飲業者則是越來越多，業種越來越多元，這對商圈發展是好事情。」

蔡若芸說：「光華商圈每天都有上萬人次人潮，餐廳生意相當不錯，像是本次討論透店的隔壁是一家日本料理，用餐時間常常都要排隊，在區域開餐廳是個不錯的選擇。」

至於租金價碼，東森房屋研究中心經理葉沛堯表示：「該店面1樓面寬不大，加上整棟面積破百坪，每月28萬元總價不低，已是實價登錄以來八德路一段的第五高價交易，平均單價2700元符合行情認知。」

▲實價登錄以來，八德路一段最高價租金交易的5間店面。（圖／翻攝自Google Maps）

