一來台北就想逃！南部女怨交通「擠又亂」　網不認同：僅1缺點

一名在南部生活22年的女網友透露，近期周末常到台北參加活動，發現不論搭捷運或開車，完全無法適應北部的生活。她抱怨表示，台北捷運常常人擠人，出站後還需走一段路才能抵達目的地；開車又很容易面臨塞車與高昂停車費問題，因此每次辦完事情就想「趕快逃離」。貼文引發熱議，有網友認同原PO，認為在台北花費太高，一樣的錢在南部可以買3倍大的房子，「完全沒誘因待在北部」；不過更多人反駁，直言台北除了天氣之外，想不到其他缺點，尤其光是公車捷運就贏外縣市了。

該名女網友在Dcard以「真的好不能適應台北」為題發文，表示她是在南部生活22年的南部人，畢業後在中部生活了6年。近日週末常到台北參加活動，發現無論是搭高鐵加捷運或自行開車，都讓她感到不適應。

原PO舉例，她是極度懶得走路的人，在南部去哪裡都是騎車，「去附近超商也是騎車」，但在台北出了捷運站後，往往還要走一大段路才能到達目的地，而且捷運車廂內「人超多超級擠」，常常沒有座位可坐。

再來是自己開車，只有兩個字可以形容「塞」+「亂」。她提到有次在河堤旁開車，塞了半小時無法脫困，完全不知道是發生什麼事，直到找到「一個洞穴」才逃離塞車地獄隊伍。

原PO也抱怨台北不僅停車難，停車費還超貴，「一小時120元是怎樣？還停滿的？」此外，她提到台北車站附近有高架道路的路段讓她相當困惑，「中間還有停車場是怎樣？」還說連自稱「在台北從來沒開錯過路」的丈夫也在該路段迷路，找不到高架入口。

原PO坦言，她也不能接受台北路上「滿滿都是人」，每次來台北辦完事都想趕緊離開，感嘆自己可能只適合「當鄉下老鼠」，並詢問生活在北部的人，是否都能接受這些情況。

貼文一出，引發網友兩派論戰。不少人贊同原PO觀點，認為北部真的不適合生活，「北部冬天天氣真的很差，已經搬回南部，一樣的錢可以買3倍大的房子，完全沒誘因繼續待在北部」、「我也是，所以我待了一年就走了，食物也不太合口味，感覺還是南部好吃」、「超有同感，我真的感受不到台北的方便，只感受到台北的窒息跟不便，還有不合理的房價跟破爛的房子」、「市民大道是真的不好走，沒經驗要很仔細看路牌標誌」。

不過大部分網友不同意原PO觀點，認為台北除了天氣外幾乎沒有缺點，尤其大眾運輸系統相當完善，「除了天氣之外想不到台北任何缺點，妳抱怨捷運走很久，但光是有捷運這點，就已經狠甩其他六都」、「覺得有完整的大眾運輸真的是很棒，臨時起意想要去哪裡，直接出門就好了」、「我很喜歡台北，因為不用買摩托車、汽車，只要付1200月票就好」、「台北有台北的好啊，交通方便，公車捷運就贏外縣市了」。