年頭等到年尾　「最美海景商場」驚喜宣布試營運倒數

台南林百貨南下打造的新商場「focus 13」，原定今年Q1開幕，但因設計與規劃複雜，遲遲沒有動靜，沒想到該商場突在臉書宣布，12月將試營運，在地人都相當期待。信義房屋專家表示，周邊景觀宅超搶手，但未見開幕前慶祝行情。

▲高雄新商場「focus 13」為名的新商場，原定今年Q1開幕，沒想到突在臉書無預警宣布，12月試營運悄悄倒數中。（圖／記者張雅雲攝）

台南知名林百貨結合關係企業高青開發首度進軍高雄，投資3億元將高雄流行音樂中心的珊瑚礁群空間，打造成新商場「focus 13」，佔地約2100坪，原定今年第1季開幕，但遲遲未見開幕訊息，該商場突在自家臉書無預警宣布，「12月試營運悄悄倒數中，最美海景商場等你來打卡。」

▲商場周邊就是高雄最具代表性景點，包括蜂巢屋頂造型的高雄流行音樂中心、海豚步道、亞果遊艇碼頭等。（圖／記者張雅雲攝）

而FOCUS時尚流行館開始在徵才網站招募新人，間接透露館內將有全新打造的focus 13 CORAL PLAZA IP角色主題館、TORi Beauty、茄芷袋專賣店等品牌進駐，目前商場已圍起圍籬緊鑼密鼓裝潢中。

高雄市仲介公會副理事長陳揚智表示，商場周邊就是高雄最具代表性景點，包括蜂巢屋頂造型的高雄流行音樂中心、海豚步道、亞果遊艇碼頭與假日文創市集，遊客能一路串連到駁二特區，形成完整的港灣觀光動線。

尤其為迎接TWICE在高雄開演唱會，流行音樂中心同步點亮藍色燈光，已成為高雄最知名地標之一，近期人氣餐廳也陸續插旗，AI教父曾用過餐的知名餐廳「十二月」進駐海豚館，讓港灣生活圈話題持續升溫。

▲面海景的景觀宅釋出量非常少，屋主惜售且價格也比一般大樓高。（圖／記者張雅雲攝）

信義房屋成功漢神店業務鄭昉玴表示，「focus 13」周邊雖擁第一排海景，但屋齡多為20~40 年以上大樓，區域房價受景觀影響大，「面海景的景觀宅釋出量非常少，屋主惜售且價格也比一般大樓高。」

目前40年以上大樓，非海景單價每坪約20~22萬，海景戶則可達約28~32萬元。早期指標豪宅「百立海洋帝國」，更因幾乎戶戶面海，屋齡24年，行情穩站每坪40~45萬元。之前高雄最貴豪宅「國硯」，屋齡12年，因樓層與有無景觀差異大，成交行情多落在每坪40~50萬元。

focus 13 商場資訊 投資方 台南生活（開曼）股份有限公司 ＋ 高青開發 位置 高雄流行音樂中心珊瑚礁群空間 面積 2100坪 預計開幕時間 2025年12月試營運 周邊房價 40年以上大樓：非海景：20~22萬/坪、海景宅：28~32萬/坪

景觀豪宅：40~50萬/坪

▲「focus 13」商場資訊。（ETtoday製表）

儘管即將試營運，但房價未出現「開幕前慶祝行情」。鄭昉玴說：「話題性一定有，但短期不會直接反映在成交價上。」整體房價要明顯走強仍需觀察之後的金融政策鬆綁與資金面變化。

反倒是該區近年買盤以外地客為主，尤其北部客最積極，「對北部人來說，海景宅具有稀有性、價格又遠低於雙北。」在地買盤相對保守，主要是難接受老屋喊價一路走高，「30~40年的房子要買到30~40萬元，在地人心理負擔較大。」

