屏東驚見新案單價站48萬　在地：房價天龍化了嗎！

▲屏東市9月有新案成交單價達48.45萬元，再度刷新屏東史上最高價，首度出現「坐4望5」行情。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

前幾年全台房價漲勢驚人，不過在去年9月央行祭出第7波信用管制後，漲勢轉趨收斂。屏東市9月有新案成交單價達48.45萬元，再度刷新屏東史上最高，首度出現「坐4望5」行情，連在地人也難掩震驚，直呼「屏東也天龍化了。」

《地產詹哥老實說》EP280／房貸審核「黑名單」？ 內行曝：月薪8萬健身教練、高階警官慘遭拒

[廣告]請繼續往下閱讀...

屏東市房市因有台積電產業鏈進駐屏東科技園區、高鐵南延到屏東五塊厝站等議題助攻，房價快速飆漲，根據實登，屏東市大樓房價再創新高，9月16日有新案成交價達48.45萬元，也是央行祭出第7波用管制後的新行情，不少在地人也傻眼，直呼屏東以前是房價友善區，「以後5字頭怎麼買得起？」

該案「萬吉謙山」位於屏東市公園東路，位於高樓層，坪數為37.69坪、2房2廳2衛，總價為1620萬元，換算單價達48.45萬元，創屏東市有史以來單價新高，該社區已公布實登共有35件，成交價介於32.3~38.5萬元，均價也有39.2萬元。

▲「萬吉謙山」位於屏東市公園東路，成交價最高48.45萬元，創屏東市有史以來單價新高。（圖／翻攝自實價登錄官網）



中洲建設總經理黃瀚霆表示，屏東近年建設利多不斷，包括台積電將率領多家半導體供應鏈廠商進駐屏東科學園區，創造就業人口紅利等，加上義大醫院動工等議題，南台灣將形成大高屏生活圈，購屋需求持續穩定。

對4字頭價格，高雄房屋市場調查協會副理事長蔡博丞表示，該案所在位置為屏東蛋黃區，鄰近屏東大學、生活機能成熟，屬於明顯的個案行情，目前屏東市能站上4字頭的建案仍極為有限，除該案也僅「旺千禧—哈佛皇家NO.2」成交價站上4字頭。

蔡博丞強調，屏東市場規模小、買盤仍以自住為主，真正能衝上高價的產品，多半得具備核心地段、完善機能與差異化規劃等條件，若要全面跨入4字頭，還有一段時間。

《地產詹哥老實說》EP280／房貸審核「黑名單」？ 內行曝：月薪8萬健身教練、高階警官慘遭拒