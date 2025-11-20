ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

屏東驚見新案單價站48萬　在地：房價天龍化了嗎！

▲▼ 屏東,榮總,屏東市 。（圖／記者張雅雲攝）

▲屏東市9月有新案成交單價達48.45萬元，再度刷新屏東史上最高價，首度出現「坐4望5」行情。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

前幾年全台房價漲勢驚人，不過在去年9月央行祭出第7波信用管制後，漲勢轉趨收斂。屏東市9月有新案成交單價達48.45萬元，再度刷新屏東史上最高，首度出現「坐4望5」行情，連在地人也難掩震驚，直呼「屏東也天龍化了。」

《地產詹哥老實說》EP280／房貸審核「黑名單」？　內行曝：月薪8萬健身教練、高階警官慘遭拒

屏東市房市因有台積電產業鏈進駐屏東科技園區、高鐵南延到屏東五塊厝站等議題助攻，房價快速飆漲，根據實登，屏東市大樓房價再創新高，9月16日有新案成交價達48.45萬元，也是央行祭出第7波用管制後的新行情，不少在地人也傻眼，直呼屏東以前是房價友善區，「以後5字頭怎麼買得起？」

該案「萬吉謙山」位於屏東市公園東路，位於高樓層，坪數為37.69坪、2房2廳2衛，總價為1620萬元，換算單價達48.45萬元，創屏東市有史以來單價新高，該社區已公布實登共有35件，成交價介於32.3~38.5萬元，均價也有39.2萬元。

 ▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲「萬吉謙山」位於屏東市公園東路，成交價最高48.45萬元，創屏東市有史以來單價新高。（圖／翻攝自實價登錄官網）

中洲建設總經理黃瀚霆表示，屏東近年建設利多不斷，包括台積電將率領多家半導體供應鏈廠商進駐屏東科學園區，創造就業人口紅利等，加上義大醫院動工等議題，南台灣將形成大高屏生活圈，購屋需求持續穩定。

對4字頭價格，高雄房屋市場調查協會副理事長蔡博丞表示，該案所在位置為屏東蛋黃區，鄰近屏東大學、生活機能成熟，屬於明顯的個案行情，目前屏東市能站上4字頭的建案仍極為有限，除該案也僅「旺千禧—哈佛皇家NO.2」成交價站上4字頭。

蔡博丞強調，屏東市場規模小、買盤仍以自住為主，真正能衝上高價的產品，多半得具備核心地段、完善機能與差異化規劃等條件，若要全面跨入4字頭，還有一段時間。

《地產詹哥老實說》EP280／房貸審核「黑名單」？　內行曝：月薪8萬健身教練、高階警官慘遭拒

看中桃園1500萬房！他「2原因」猶豫了　網一看搖頭：需求都不了解

不少人到了30歲上下，就會陷入「要不要買房」的兩難中。近日就有一名男網友坦言，自己在台北有房可住、存款約300萬，卻遲遲下不了手買房，主要卡在「買了就清空積蓄」與「住桃園太遠」兩大顧慮。貼文曝光後，引起討論。

30分鐘前

買房後「戶頭瞬間歸零」懷念自由花錢！過來人卻讚：慶幸當初有買

買房是一筆龐大的開銷，動輒幾百、甚至上千萬的買賣，許多人咬著牙也要拚一個屬於自己的家。有網友表示，最近簽約買了房子，付了200萬元的頭期款，帳戶金額直接歸零，雖然很開心，但想到之後要開始省吃儉用，不免有些感嘆，好奇大家買房後如何調整心態，貼文掀熱論。

35分鐘前

房地合一稅收年減2成　學者：不用擔心台灣房市

房市進入寒冬，今年目前房地合一稅收年減21%。學者表示，對台灣房地產前景並不擔心，因基本面強，現在市況不佳就是因為央行第七波管制，但政府打房不會一路打下去。

47分鐘前

「不婚不生不買車」有購屋優勢？大票納悶：那買房幹嘛

有網友表示，近期聽到「不婚、不生、不開車」在購屋時更有利的說法，因為單身可鎖定套房或小坪數、不用考量學區，且不開車省下車位動輒數百萬元的支出，話題引發討論。

1小時前

陌生房仲來電「有客要看房」　內行揭背後真相！

一名網友近日表示，目前有在賣房，卻接到不認識的房仲主動來電，稱有客戶想看屋，讓他又驚又疑，直呼「需要注意什麼嗎？」貼文一出，掀起一陣討論，也有內行分析背後目的，建議要先問清楚對方身分與公司資訊。

1小時前

高雄1區重奪交易龍頭　靠「透天換屋潮」衝上冠軍

三民區曾連續4年登上全高雄最熱交易行政區寶座，去年首度由楠梓區奪下冠軍，根據實登統計，今年1~10月三民區累計成交4541件，再度榮登全高雄第一。信義房屋專家表示，火車站特區都更案漸多，在地人出售透天厝後換屋，進而推升房市交易量。

2小時前

台中捷運宅「文華高中站」　最後3席公開標售即日啟動

台中市首座捷運宅「文華高中站」(G8站)，鄰近七期、水湳雙特區核心，坐擁交通、生活機能佳、就學便利等優勢，前二批共23 戶，112年11月首次公開標售14戶即全數標脫，第二批9戶亦於113年5月8日完成標售。

3小時前

疫後全台交屋67萬戶！　等同北市7成總住宅量體

房市低迷，但新案交屋海嘯仍持續加劇。前3季全台住宅核發使照量達達10萬6243宅，為統計以來新高量，且觀察疫情之後全台已有67萬宅交屋，相當於7成台北市住宅量體。

3小時前

高雄港新亞灣雙子星大樓開發案　唯一臨水岸的亮點案件

交通部昨(19)日舉辦「交通部114年度招商大會」，會中逾250位國內外建築投資業、壽險業及公部門等單位參與盛會。其中由台灣港務公司所提「高雄港新亞灣雙子星大樓開發案(高雄市苓雅區苓港段14及15地號土地設定地上權案)」為高雄市唯一臨水岸開發之亮點案件。

3小時前

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　不用儀式感：會覺得有鏡頭

