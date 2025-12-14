看中台南新成屋！人夫嘆「申請新青安」被打槍　網一看狂勸退

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友最近看中台南佳里一間665萬元的新成屋，他透露月薪5萬多，老婆在家育兒，想申請新青安首購、貸款8成，卻連跑兩家銀行都被拒，連保人也找不到，讓他不禁苦惱該怎麼突破重圍。然而，眾人看完一面倒勸退，直言就算成功貸款也還不起。

網友在臉書社團「買房知識家」發文提到，他月收入5萬多，想要買一間位在台南佳里的新成屋，總價665萬元，「老婆在家帶小孩，想申請首購新青安、貸款8成、40年，是否有難度，目前兩間銀行都不放款，又沒有人要擔保，該如何解決？」

原PO進一步表示，屋主是新成屋轉售，他認為價格合理，希望能順利買下。不過，網友們看完他的條件後，一面倒搖頭，直言問題不是銀行太嚴，而是收入與房價本身欠缺匹配，「月收5萬頂多買400～500萬，再高就是全家喝西北風」、「負債比太高，頭期款想辦法加到足」、「5萬又要養老婆小孩，哪來的勇氣」、「就算貸得下來，也還不起，房子只是暫時在你名下而已」。

還有人提醒道，養小孩的開銷只會越來越大，而非停在現在的水位，「等小孩能上幼兒園，太太勢必得工作，不然生活無法平衡」、「600多萬買新成屋壓力太大，400萬內中古屋市場有大把選擇，先求有比較重要」。

另外，還有一位過來人的分享經驗談，他自述目前47歲，月薪6.5至7萬、年終約15至20萬，年收接近百萬，老婆也有穩定工作，但家裡有兩個孩子，從小補習到高中，如今雙雙讀大學，學費、租金、生活費一學期就要11萬，「連我們都月光了。」他坦言，孩子未就業前，每個月支出壓力巨大，因此全家決定再等孩子出社會後才買房。