「鮪魚家族」搬2.8億現金　整棟包軌南高家具街商辦

苓雅區青年一路的「青年館大樓」7月由境外法人「貝里斯商優亨(股)公司」以現金約2.8億元整棟買下，1、2樓長期由銀行承租。

記者張雅雲／高雄報導

高雄科技產業與觀光商機同步起飛，帶動商辦整棟成交。實登顯示，苓雅區青年一路的「青年館大樓」7月由境外法人「貝里斯商優亨(股)公司」以現金約2.8億元整棟買下，創苓雅區今年總價最高成交紀錄。

根據實登，「青年館大樓」位於青年一路傢俱街，7月以2.8億元現金成交，屋齡29年，包含12層商辦與48個車位，換算單價9萬元。

台灣房屋三多捷運加盟店經理潘秀芬表示，該大樓1、2樓長期由星展銀行承租，3樓以上單層約180~200坪，是南高雄少見的大坪數整層商辦，符合具一定規模的企業客群需求，加上距亞灣核心區僅數分鐘車程。潘秀芬說：「單層租金的投報率估計落在5%~6%。」

新買家背景也引起外界關注，依公司登記資料顯示，「貝里斯商優亨(股)公司」具有旅館業背景，旗下商旅「鮪魚家族飯店」在高雄鹽埕區、高雄火車站等知名景點都設有分館，潘秀芬推估，除以現況做為出租商辦用途，也可能計畫改建為品牌商旅，以拓展相關事業營運效益。

另一棟位於前金區「中華百富大樓」，也在去年8月由「河堤管理顧問(股)公司」，以約1.5億元整棟打包入手，換算單價16.9萬元。

標的 商圈 總價(億元) 單價(萬元) 總面積(坪) 屋齡 交易樓層 交易日 苓雅區青年一路 (青年館大樓) 市府商圈 2.8 *9 3,124.3 29 全棟/12層 20025/07 前金區中華四路 (中華百富大樓) 漢神商圈 1.5 16.9 900.4 36 全棟/12層 2024/08

▲ 高雄近一年整棟商辦交易。 資料來源：內政部實價登錄、台灣房屋集團趨勢中心。（ETtoday製表）

據了解，該公司為河堤集團旗下企業，河堤集團採多角化經營，事業跨足旅宿、餐飲、遊艇業等，同樣於高雄、墾丁均設有多家連鎖商旅，包含「河堤國際商旅」、「河堤美學商旅」、「河堤戀館」等。

住商機構高屏澎區協理林祺博指出，2筆交易皆屬於亞灣周邊，區域同時具備商務人口與觀光需求，高雄這類中古商辦除了具價格優勢，企業一次性整棟入手，不僅掌握完整產權，也能視市場變化，在「辦公、旅宿、共享空間、展示中心」之間，彈性調整使用模式，成吸引企業「整棟打包」的最大誘因，且未來還有都更、危老改建機會，堪稱進可攻退可守。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮指出，在現階段央行祭出第七波信用管制下，資金大量流入相對不受限制的商用不動產市場，「管住不管商」在企業資產重新配置時更具彈性，成為吸引企業布局的關鍵要素之一。

