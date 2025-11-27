台中市「文華高中站」捷運宅　最後3戶11/27-12/26公開標售

▲文華高中站(G8站)外觀。（圖／台中市政府捷運工程局提供，下同）



房產中心／綜合報導

台中市首座捷運宅「文華高中站」(G8站)，鄰近七期、水湳雙特區核心，坐擁交通、生活機能佳、就學便利等優勢，前二批共23 戶，112年11月首次公開標售14戶即全數標脫，第二批9戶亦於113年5月8日完成標售，台中市政府捷運工程局表示，民眾洽詢反應熱絡，標售自即(27)日起至114年12月26日止釋出第三批辦理公告標售，面積30坪至50坪不等共計3戶，均具備坡道平面車位，歡迎各界踴躍投標。

捷運工程局長蘇瑞文表示，「文華高中站」捷運宅為台中市捷運土地開發場站的領頭羊，也是捷運綠線首件引入大眾運輸導向開發模式，透過民間與政府合作，共同開發土地創造高價值空間，建案緊臨七期市地重劃區黃金地段及重大建設聚焦的水湳經貿園區，該園區除了有占地寬廣的中央公園綠地，還有台中綠美圖、台中國際會展中心、台中流行影音中心、水湳轉運中心等建設與產業發展挹注，加上受惠於交通方便，縮短通勤、通學時間，擄獲很多購屋民眾青睞。 捷工局說明，「文華高中站」捷運宅規模為地上28層，地下6層，規劃有社區圖書館、室內泳池、健身房、視聽室等多樣設施，生活機能完善又豐富，提供安心、放心、貼心的居住品質，捷運宅生活環境與保值性相較周邊房市，俱有較佳優勢。

捷工局指出，有意標售台中捷運綠線共構宅的民眾，請於公告期間內自行下載標單，相關資訊可逕上台中市政府捷運工程局網站（https://tcrt.taichung.gov.tw）台中市政府捷運工程局/土地開發/土地開發不動產標租售公告下載。公告期間如有看屋需求，捷工局亦安排時間統一帶看，可逕洽該案承辦人林小姐辦理登記預約看屋，電話(04)2228-9111分機61633。捷工局貼心提醒，台中市首座捷運宅「文華高中站」(G8站)標售作業，捷工局並未委託其他坊間不動產仲介業者，民眾如有疑義，歡迎洽詢。