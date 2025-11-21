房東父重病！急售店面「開價了」他猶豫　專家揪1問題：別私下

▲示意圖，與本文無關。（圖／Unsplash）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近有租客發文求助，房東想把他目前承租的店面以2900萬元賣給他，甚至願意讓他以「2500萬元」成交、其餘差額再私下處理。他坦言，房東平時待他不錯，不想趁人之危，但因手上只有900萬頭款、店面貸款成數又偏低，「到底該不該買？」對此，信義房屋專家建議，如果真的心動的話，可以先讓銀行鑑價。

原PO在「買房知識家」發文，提到房東想把他正在租的店面賣給他，實價登錄的價格是3300萬，房東打算賣2900萬。但他只有900的頭款，以店面大概六成貸款來算，他只買得了2500以內的價格。

房東聽聞後，就同意先付2500萬，差額另外再以個人借貸等名義給就好。這讓他很猶豫，「房東父親重病急售屋，房東以往待我們良善，我也不想趁人之危大砍價」，想問有沒有比較好的建議？

貼文引發討論，「能夠買下是最好，從幫房東繳貸款變成幫自己繳」、「房東急售你沒有趁人之危，只是剛好你有能力買」。但也有人語重心長提醒稅務問題，「差額另外給？那是假實登」、「短期內賣掉，房地合一稅你會被課到45%。」

其中也出現不少勸退聲音，「做能力範圍內的事，不要勉強」、「即便買下來後面壓力超大」。還有人直言，「房東缺錢，店面又沒住宅好脫手，應該還能再談。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，店面受地段影響大，有時能貸到七成，有時甚至只有五成，完全不能只用經驗值估算。真正的價格應該由市場與銀行共同決定，所以可以「先讓銀行鑑價」。

他補充，若銀行鑑價距離售價差距過大，就要非常謹慎，因為意味著市場認為房價支撐力不足，後續出售時可能也會遇到同樣問題。此外，千萬不能用現金私下補價差，未來出售時會衍生稅務及法律風險。